Vasco da Gama e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30, em São Januário, em um confronto direto que pode definir o futuro das duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Separados por apenas um ponto na tabela – o Cruzmaltino é 13º, com 42 pontos, e o Colorado é 15º, com 41 – os clubes tratam a partida a oportunidade de se livrar de vez do rebaixamento.

Além da importância na briga contra o Z-4, o retrospecto recente adiciona um ingrediente extra à partida. O Internacional venceu os últimos três jogos contra o Vasco em São Januário, sendo o mais recente um triunfo por 1 a 0, com gol de Wesley. A última vitória do Gigante da Colina sobre os gaúchos no Rio de Janeiro ocorreu em 2019, quando Vanderlei Luxemburgo comandava a equipe e Andrey Ramos e Tiago Reis marcaram os gols da vitória por 2 a 1.

Polêmica no primeiro turno

O primeiro turno do Brasileirão deste ano terminou empatado por 1 a 1, em um jogo marcado por polêmica envolvendo o goleiro Léo Jardim. Após cair pedindo atendimento médico, o arqueiro recebeu o segundo cartão amarelo por suposta cera, decisão que gerou grande repercussão. Posteriormente, o Vasco apresentou um laudo médico confirmando uma lesão na costela do jogador.

Árbitro conversa com Léo Jardim antes de expulsá-lo na partida entre Vasco e Internacional (Foto: Rafael Rosa/Agência Enquadrar)

Com o clima de decisão e o peso histórico recente, Vasco e Internacional prometem um duelo tenso e de muita entrega. Para ambos os lados, a vitória não apenas garante três pontos, mas praticamente assegura a permanência na elite do futebol brasileiro. Um tropeço, no entanto, pode custar caro na reta final da competição.

