Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, no entanto, carrega um tabu incômodo para os vascaínos: o clube não vence o maior rival no Brasileirão há quase 10 anos.

A última vitória do Vasco sobre o Flamengo na principal competição nacional aconteceu no dia 27 de setembro de 2015, em uma virada contra o rival. Na ocasião, o Vasco, liderado por Nenê, tentava reagir no returno do Brasileirão, após fazer o pior primeiro turno de sua história com apenas 13 pontos. o Rubro-Negro saiu na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com Emerson Sheik aproveitando assistência de Guerrero após bola aérea. A reação cruzmaltina veio apenas na etapa final: aos 13 minutos, o zagueiro e capitão Rodrigo cobrou uma falta com força e venceu o goleiro Paulo Victor. Menos de dois minutos depois, o lateral Jorge colocou a mão na bola dentro da área do Flamengo, e o árbitro assinalou pênalti. Nenê, camisa 10 e referência técnica do time, cobrou com categoria e decretou a vitória: 2 a 1.

Nenê conversa com Madson durante partida do Vasco em 2015 (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Desde então, o Flamengo mantém uma longa invencibilidade contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. São 13 partidas em que não é superado pelo Vasco, sendo sete vitórias e seis empates . Neste domingo, o cenário volta a se desenhar com favoritismo Rubro-Negro, mas o clássico promete equilíbrio.

Returno equilibrado

Na classificação geral, o Flamengo lidera o Brasileirão com campanha sólida e consistente. O time comandado por Filipe Lúis possui o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato até aqui. Já o Vasco, ocupa a 15ª colocação e busca se afastar da zona do rebaixamento.

No segundo turno, o Flamengo segue dominante: é o primeiro colocado, com melhor ataque e defesa no período. No entanto, o Vasco também apresenta evolução e ocupa a quinta posição nesse recorte, ostentando o segundo melhor ataque do returno — um sinal claro de que a equipe tem se reencontrado ofensivamente com o treinador Fernando Diniz.

