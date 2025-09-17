Maiores invencibilidades da história do Vasco da Gama
Vasco viveu momentos de invencibilidade, desde o lendário “Expresso da Vitória”.
O Vasco é referência no futebol brasileiro por suas histórias de superação, craques eternos e conquistas marcantes. Entre os capítulos mais icônicos da memória cruz-maltina estão as longas sequências invictas, que simbolizam a força do clube em disputas duras e decisivas. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Vasco da Gama.
Desde os tempos do “Expresso da Vitória”, passando por séries expressivas no meio do século XX, até a era recente com mais de 30 jogos sem derrota, o Vasco mostrou repertório para manter-se firme nos gramados. Essas invencibilidades viraram símbolo de estabilidade competitiva e tradição de excelência em São Januário.
Maiores invencibilidades da história do Vasco da Gama
“Expresso da Vitória”: o auge da invencibilidade (1945–1946)
No momento mais lendário da história cruz-maltina, o Vasco construiu a sua maior série invicta. Entre 29 de abril de 1945 e 16 de março de 1946, ficou 35 jogos sem perder em confrontos oficiais. O recorde aconteceu durante o auge do famoso “Expresso da Vitória” — time que se tornou referência nacional e símbolo de qualidade tática e coletiva.
Essa sequência incluiu confrontos intensos, goleadas memoráveis e marcou época na trajetória vascaína. Não se trata apenas de um número, mas de um período que sintetiza a mentalidade vencedora que moldou gerações.
Outras grandes sequências históricas
Após aquele período de grande supremacia, o Vasco viveu outras fases expressivas:
- 1952–1953: 34 jogos invictos em jogos oficiais (campeonatos estaduais e nacionais).
- 1992–1993: Outra sequência relevante de invencibilidade com 32 jogos sem derrota.
Essas marcas comprovam que, mesmo após os anos dourados pós-guerra, o Vasco seguiu construindo fases de estabilidade e força competitiva.
Série moderna do Vasco: 34 jogos entre 2015 e 2016
Quase sete décadas depois da era do Expresso, o Vasco voltou a protagonizar invencibilidade histórica. Entre novembro de 2015 e junho de 2016, a equipe deixou a competição sem ser derrotada por 34 jogos, com 25 vitórias e 9 empates — marca que equilibrou com as melhores de sua própria história.
Esse período incluiu duas conquistas do Campeonato Carioca sem perder, além de campanhas importantes em torneios nacionais, confirmando que a tradição de invencibilidade segue viva nas gerações atuais.
Papéis de destaque em clássicos
Além das séries gerais, o Vasco também foi protagonista em clássicos. No Clássico dos Milhões — confrontos contra o Flamengo — teve a maior sequência invicta do duelo: 20 jogos sem derrota, entre 1945 e 1951.
Essa hegemonia contra um rival histórico elevou a mística do clube e virou parte essencial da sua identidade.
Resumo das principais invencibilidades do Vasco:
- 35 jogos (1945–1946) – Expresso da Vitória (recorde histórico)
- 34 jogos (1952–1953) – Série prolongada nas décadas seguintes
- 32 jogos (1992–1993) – Nova fase de estabilidade tática
- 34 jogos (2015–2016) – Invencibilidade moderna, ainda recorde recente
- 20 jogos invicto contra o Flamengo (1945–1951) – domínio no clássico
