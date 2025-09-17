O 'Expresso da Vitória' simbolizou um período de grande superioridade técnica e coletiva.

Em 2015-2016, o clube teve outra série invicta de 34 jogos, incluindo conquistas no Campeonato Carioca.

O Vasco é conhecido por sua tradição de invencibilidade, destacando-se 35 jogos sem derrota entre 1945 e 1946.

O Vasco é referência no futebol brasileiro por suas histórias de superação, craques eternos e conquistas marcantes. Entre os capítulos mais icônicos da memória cruz-maltina estão as longas sequências invictas, que simbolizam a força do clube em disputas duras e decisivas. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Vasco da Gama.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde os tempos do “Expresso da Vitória”, passando por séries expressivas no meio do século XX, até a era recente com mais de 30 jogos sem derrota, o Vasco mostrou repertório para manter-se firme nos gramados. Essas invencibilidades viraram símbolo de estabilidade competitiva e tradição de excelência em São Januário.

Maiores invencibilidades da história do Vasco da Gama

“Expresso da Vitória”: o auge da invencibilidade (1945–1946)

No momento mais lendário da história cruz-maltina, o Vasco construiu a sua maior série invicta. Entre 29 de abril de 1945 e 16 de março de 1946, ficou 35 jogos sem perder em confrontos oficiais. O recorde aconteceu durante o auge do famoso “Expresso da Vitória” — time que se tornou referência nacional e símbolo de qualidade tática e coletiva.

continua após a publicidade

Essa sequência incluiu confrontos intensos, goleadas memoráveis e marcou época na trajetória vascaína. Não se trata apenas de um número, mas de um período que sintetiza a mentalidade vencedora que moldou gerações.

Outras grandes sequências históricas

Após aquele período de grande supremacia, o Vasco viveu outras fases expressivas:

1952–1953: 34 jogos invictos em jogos oficiais (campeonatos estaduais e nacionais).

34 jogos invictos em jogos oficiais (campeonatos estaduais e nacionais). 1992–1993: Outra sequência relevante de invencibilidade com 32 jogos sem derrota.

Essas marcas comprovam que, mesmo após os anos dourados pós-guerra, o Vasco seguiu construindo fases de estabilidade e força competitiva.

Série moderna do Vasco: 34 jogos entre 2015 e 2016

Quase sete décadas depois da era do Expresso, o Vasco voltou a protagonizar invencibilidade histórica. Entre novembro de 2015 e junho de 2016, a equipe deixou a competição sem ser derrotada por 34 jogos, com 25 vitórias e 9 empates — marca que equilibrou com as melhores de sua própria história.

continua após a publicidade

Esse período incluiu duas conquistas do Campeonato Carioca sem perder, além de campanhas importantes em torneios nacionais, confirmando que a tradição de invencibilidade segue viva nas gerações atuais.

Papéis de destaque em clássicos

Além das séries gerais, o Vasco também foi protagonista em clássicos. No Clássico dos Milhões — confrontos contra o Flamengo — teve a maior sequência invicta do duelo: 20 jogos sem derrota, entre 1945 e 1951.

Essa hegemonia contra um rival histórico elevou a mística do clube e virou parte essencial da sua identidade.

Resumo das principais invencibilidades do Vasco: