menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco tem semana livre e busca recuperar lesionados antes de clássico

Fernando Diniz espera contar com retornos no meio e na lateral após novas baixas médicas

Vasco x Grêmio - Fernando Diniz
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Vasco (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
06:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco tem semana de treinos até o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino aproveita o período sem jogos para tentar recuperar jogadores lesionados e ajustar a equipe após o empate com o Ceará em São Januário.

continua após a publicidade

➡️ Tribunal pune Vasco por irregularidades na base e cita tragédia no Flamengo

O elenco, que ganhou folga na segunda-feira (15), e retornou aos treinamentos na terça-feira (16) à tarde, no CT Moacyr Barbosa. Fernando Diniz terá cinco dias de atividades para preparar a equipe.

Entre os desfalques mais recentes estão Tchê Tchê e Lucas Piton. O volante deixou o jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com dores na coxa, mas exame não apontou nova lesão. Assim, ele tem mais chances de voltar ao time no clássico.

continua após a publicidade

Por sua vez, o lateral sofreu uma lesão na panturrilha esquerda com edema e deve seguir fora, obrigando Diniz a pensar em alternativas. Na última partida, Puma Rodríguez foi improvisado no setor.

O Vasco também tenta contar com Thiago Mendes, ausente há três jogos por dores na panturrilha. O jogador de 33 anos está em transição com a preparação física, como apareceu em imagens da "Vasco TV".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Fernando Diniz - Vasco
Fernando Diniz comanda treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias