Vasco tem semana livre e busca recuperar lesionados antes de clássico
Fernando Diniz espera contar com retornos no meio e na lateral após novas baixas médicas
O Vasco tem semana de treinos até o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino aproveita o período sem jogos para tentar recuperar jogadores lesionados e ajustar a equipe após o empate com o Ceará em São Januário.
O elenco, que ganhou folga na segunda-feira (15), e retornou aos treinamentos na terça-feira (16) à tarde, no CT Moacyr Barbosa. Fernando Diniz terá cinco dias de atividades para preparar a equipe.
Entre os desfalques mais recentes estão Tchê Tchê e Lucas Piton. O volante deixou o jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com dores na coxa, mas exame não apontou nova lesão. Assim, ele tem mais chances de voltar ao time no clássico.
Por sua vez, o lateral sofreu uma lesão na panturrilha esquerda com edema e deve seguir fora, obrigando Diniz a pensar em alternativas. Na última partida, Puma Rodríguez foi improvisado no setor.
O Vasco também tenta contar com Thiago Mendes, ausente há três jogos por dores na panturrilha. O jogador de 33 anos está em transição com a preparação física, como apareceu em imagens da "Vasco TV".
