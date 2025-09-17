O Vasco deu mais um passo importante no projeto de reforma de São Januário. O clube encaminhou a venda de parte do seu potencial construtivo à empresa SOD Capital. Serão comercializados cerca de 250 mil m² — quase 90% do total disponível — com valores que giram em torno de R$ 500 milhões. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!.

O cruz-maltino ainda finaliza junto à Prefeitura do Rio o Termo de Transferência do potencial construtivo, documento necessário para concluir a negociação. Com a assinatura prevista para as próximas semanas, a expectativa é que o montante esteja disponível para viabilizar o início das obras no começo de 2026. A previsão inicial era 2025, mas o processo enfrentou obstáculos burocráticos.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo corresponde ao direito de construir em um terreno, dentro dos limites definidos pelo plano diretor da cidade. No caso do Vasco, a lei complementar aprovada autoriza o clube a transferir esse direito para outras regiões do Rio, como áreas da Barra da Tijuca e da Zona Norte, com maior infraestrutura. Assim, investidores compram esse “direito de construir” e o valor arrecadado é revertido para a modernização do estádio.

Segundo a legislação, 100% dos recursos obtidos com a venda serão obrigatoriamente investidos em São Januário. O clube terá uma conta específica para gerenciar a verba, com fiscalização tanto da Prefeitura quanto dos seus próprios órgãos internos. A determinação impede o uso do dinheiro para pagamento de dívidas ou salários, garantindo exclusividade para o projeto de reforma do estádio e seu entorno.