Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 19:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a expectativa de um fim de ano tranquilo, o Vasco já começa a se movimentar para planejar a próxima temporada. No atual elenco, três jogadores, incluindo um do time titular, têm o contrato se encerrando em 2024. Veja a lista!

Pablo

Keiller (empréstimo)

Victor Luiz

Rojas (empréstimo)

Maicon

Rossi

Galdames

Dos nomes citados, os mais prováveis a permanecerem em São Januário são Maicon e Victor Luiz. Rossi, por exemplo, não entra em campo há três meses, enquanto Galdames não conta com prestígio da torcida.

No caso do atacante, foram 18 partidas sem jogar, com apenas cinco estando no banco de reservas. A última vez que o atleta foi relacionado aconteceu na partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

A falta de espaço também se deve à contratação de três reforços pelo Vasco para o ataque. As chegadas de Emerson Rodriguez e Jean David diminuíram as chances do atleta, que passou a ser preterido por Rafael Paiva. O jogador teve a chance de deixar o clube no fim da última janela, mas preferiu continuar no Vasco.

Outro que pode deixar o Vasco é Pablo Galdames. O chileno, inclusive, assim como Rossi, quase deixou o clube no meio da temporada, mas não se acertou com o San Lorenzo. Pelo Cruz-Maltino, o jogador fez 24 jogos, marcando dois gols e dando quatro assistências.