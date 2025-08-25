Vasco acerta contratação de ex-jogador do Flamengo
Matheus França estava no Crystal Palace e chega ao Vasco por empréstimo
O Vasco da Gama acertou a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace nesta segunda-feira (25). O jogador chega por empréstimo e é o quarto reforço do Vasco nesta janela de transferências. A informação foi divulga inicialmente pelo Canal do Pedrosa.
Base no Flamengo e experiência na Inglaterra
Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022 como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
Vasco no mercado
Após anunciar o zagueiro Robert Renan, o Vasco ainda busca um zagueiro para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.
Agora, o Vasco corre contra o tempo para inscrever Matheus França e Robert Renan na Copa do Brasil até esta terça-feira (26). O Gigante da Colina volta a campo nesta quarta-feira (27) contra o Botafogo, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Copa do Brasil.
