Vasco acerta contratação de ex-jogador do Flamengo

Matheus França estava no Crystal Palace e chega ao Vasco por empréstimo

Matheus França - Crystal Palace
imagem cameraMatheus França em campo pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução/Instagram)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
14:34
O Vasco da Gama acertou a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace nesta segunda-feira (25). O jogador chega por empréstimo e é o quarto reforço do Vasco nesta janela de transferências. A informação foi divulga inicialmente pelo Canal do Pedrosa.

Base no Flamengo e experiência na Inglaterra

Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022 como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

matheus-franca-flamengo-1.jpg_554688468
Matheus França comemora gol marcado pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Vasco no mercado

Após anunciar o zagueiro Robert Renan, o Vasco ainda busca um zagueiro para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.

Agora, o Vasco corre contra o tempo para inscrever Matheus França e Robert Renan na Copa do Brasil até esta terça-feira (26). O Gigante da Colina volta a campo nesta quarta-feira (27) contra o Botafogo, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Copa do Brasil.


