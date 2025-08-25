O Vasco da Gama anunciou a contratação do zagueiro Robert Renan, que estava no Zenit, da Rússia. O jogador de 21 anos chega por empréstimo para reforçar a defesa do Gigante da Colina.

O jogador, que vai a camisa 30, chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (22) e revelou que vai estar realizando o sonho de sua família ao jogar pelo Vasco.

— É um sonho da minha família. Minha família está muito feliz. Estou bem (fisicamente), vou dar o meu melhor, que possam sair muitas vitórias e títulos para nós - destacou o zagueiro.

O atleta demonstrou preferência em defender o Cruz-Maltino, mesmo diante do interesse de outros clubes brasileiros. O peso da torcida vascaína, presença do técnico Fernando Diniz, que indicou Robert, foram fatores determinantes para a escolha do jogador, que vê no clube carioca uma oportunidade de reencontrar boas atuações e ganhar destaque.

Trajetória de Robert Renan

Revelado pelo Corinthians em 2022, Robert Renan foi negociado com o Zenit no ano seguinte, em uma transação que envolveu também o atacante Yuri Alberto. No futebol russo, atuou em apenas 18 partidas antes de ser emprestado ao Internacional e, posteriormente, ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Sua versatilidade chama atenção: além de atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, o jogador já foi utilizado como lateral em algumas ocasiões.

Robert Renan em treino do Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Essa característica pode ser valiosa para o Vasco, que recentemente sofreu com a falta de opções na defesa. Na partida contra o Mirassol, Fernando Diniz precisou improvisar Puma Rodríguez na lateral esquerda, o que reforça a necessidade de peças de reposição no elenco.