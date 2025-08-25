Léo Jardim admite oscilações e cobra consistência após derrota do Vasco

O Vasco voltou a decepcionar em casa neste domingo (24), ao perder para o Corinthians em São Januário, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco e deixou a torcida insatisfeita. Após a partida, o goleiro Léo Jardim concedeu entrevista e reconheceu as falhas coletivas, ressaltando que a equipe não conseguiu colocar em prática o que havia sido planejado para o confronto. Segundo ele, o primeiro tempo foi muito abaixo do esperado, e a oscilação nas atuações tem custado caro ao time no Brasileirão.

continua após a publicidade

- A gente tem oscilado muito durante a competição, durante o ano, e isso tem nos custado muito caro. Infelizmente, hoje foi um jogo que fugiu completamente do nosso controle. A gente não conseguiu colocar no jogo o nosso plano que a gente tinha. Nosso primeiro tempo foi bem abaixo do que a gente esperava.

➡️ Diniz atualiza sobre lesão Tchê Tchê: ‘Preocupa bastante’

O camisa 1 destacou que a equipe até conseguiu equilibrar o jogo em determinado momento, chegando ao empate, mas acabou sucumbindo à pressão do adversário, que explorou bem os erros vascaínos. Para Léo Jardim, a inconsistência tem sido o maior problema do Vasco no campeonato, comprometendo não apenas os resultados, mas também a confiança da equipe. Ele reforçou que o grupo precisa encarar as cobranças da torcida com naturalidade e responder dentro de campo.

continua após a publicidade

- A gente tem que se cobrar, tem que entender a cobrança da torcida também, porque não é para isso que a gente está trabalhando. Claro que a gente está trabalhando para buscar sair dessa situação, que é muito desconfortável para a gente.

➡️ Diniz comenta sobre negociação com Nino e revela que indicou zagueiro para o Vasco

Léo Jardim em entrevista após o jogo contra o Corinthians (Foto: Reprodução/VascoTV)

Questionado sobre a perda de força em São Januário, onde o clube tradicionalmente se impõe diante dos adversários, Léo Jardim negou que a pressão da torcida tenha sido um fator determinante. Pelo contrário, o goleiro ressaltou o apoio incondicional dos vascaínos, que seguem lotando o estádio, mesmo diante das más atuações. Ele admitiu, no entanto, que o time não tem conseguido corresponder à expectativa e precisa transformar a energia das arquibancadas em resultados positivos.

continua após a publicidade

- Na verdade, eu acho que São Januário ainda é uma grande arma do Vasco. A torcida demonstra a força, está sempre lotando, mesmo a gente, como falei, oscilando nos nossos resultados e nas nossas atuações. A torcida demonstra a força dela, sempre presente, sempre esgotando e enchendo o estádio. A gente tem buscado corresponder, mas algumas partidas nas coisas não acontecem da forma como a gente quer, como a gente espera.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jogador projetou agora a recuperação na próxima quarta-feira (27), no confronto contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e pediu união para corrigir os erros.

- É manter a cabeça erguida, continuar trabalhando e buscar fazer um grande jogo. O Brasileirão é muito difícil, precisamos encontrar uma regularidade para sair dessa situação.