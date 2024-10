Jogadores com mais jogos pelo Vasco: veja o top 10 da história

Roberto Dinamite está no topo da lista de jogadores que mais jogos pelo Vasco fizeram. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 09:28 • São Paulo

O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, conhecido por sua história rica e torcedores apaixonados. Ao longo dos anos, diversos jogadores marcaram época ao vestir a camisa do Vasco em inúmeras partidas. Esses atletas deixaram um legado e são lembrados com carinho pela torcida cruz-maltina. Vamos conhecer o top 10 dos jogadores com mais jogos pelo Vasco e os momentos marcantes de suas carreiras no clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais jogos pelo Vasco

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Vasco

1. Roberto Dinamite – 1.110 jogos

Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco e o jogador com mais jogos pelo Vasco, totalizando 1.110 partidas. Com uma carreira que se estendeu de 1971 a 1993, Dinamite também é o maior artilheiro do clube, com 708 gols. Ele liderou o Vasco a diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro, e é uma referência tanto no Vasco quanto no futebol brasileiro.

2. Germano – 632 jogos

Carlos Germano, o lendário goleiro do Vasco, disputou 632 jogos pelo clube entre 1990 e 2004. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores em 1998 e do Brasileirão em 1997, destacando-se por suas defesas decisivas. Germano é lembrado como um dos maiores goleiros da história do Vasco e do futebol nacional.

3. Sabará – 576 jogos

Sabará, que atuou no Vasco entre 1952 e 1964, jogou 576 partidas pelo clube. Esse atacante veloz e habilidoso fez parte da equipe vascaína que conquistou o Campeonato Carioca e é lembrado por seu carisma e amor ao clube. Sabará é um dos jogadores que mais jogos pelo Vasco disputaram, deixando seu nome na história do clube.

4. Mazarópi – 477 jogos

O goleiro Mazarópi é outra figura histórica do Vasco, com 477 jogos disputados entre 1974 e 1983. Ele foi parte do elenco campeão do Campeonato Carioca em 1977 e 1982 e se destacou por sua regularidade e reflexos rápidos. Mazarópi também é um dos maiores ídolos da torcida cruz-maltina.

5. Alcir Portella – 468 jogos

Alcir Portella, um dos jogadores com mais jogos pelo Vasco, acumulou 468 partidas entre 1964 e 1975. Atuando como volante, Portella era conhecido por sua forte marcação e dedicação em campo. Sua contribuição foi fundamental para a equipe durante a década de 60.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Vasco

6. Pinga – 461 partidas

Pinga, atacante que atuou no Vasco de 1953 a 1961, jogou 461 partidas pelo clube e marcou 250 gols. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca e um dos principais nomes do ataque vascaíno, encantando a torcida com sua habilidade e faro de gol.

7. Acácio – 459 partidas

Acácio é outro goleiro que se destacou no Vasco, com 459 jogos entre 1982 e 1991. Ele defendeu o clube em muitos jogos importantes, sendo um dos grandes responsáveis pelo sucesso defensivo da equipe durante os anos 80. Acácio é lembrado pela torcida por sua segurança no gol e lealdade ao clube.

8. Barbosa – 451 partidas

Moacyr Barbosa, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, disputou 451 partidas pelo Vasco entre 1945 e 1961. Barbosa é conhecido por sua passagem pela Seleção Brasileira e por sua qualidade excepcional como goleiro, tendo sido campeão sul-americano e do Torneio Rio-São Paulo.

9. Coronel – 449 partidas

Coronel, zagueiro que vestiu a camisa do Vasco entre 1955 e 1963, jogou 449 vezes pelo clube. Ele era conhecido por sua solidez defensiva e por ser um líder em campo, contribuindo para a estabilidade da defesa cruz-maltina em muitos momentos importante

10. Paulinho de Almeida – 436 partidas

Paulinho de Almeida, lateral-direito do Vasco, disputou 436 jogos entre 1954 e 1965. Ele é lembrado por seu talento e comprometimento, sendo um dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa cruz-maltina. Paulinho foi peça-chave em várias campanhas vitoriosas do clube.

Esses jogadores deixaram um legado inesquecível ao disputarem mais jogos pelo Vasco. Eles representam a história e a paixão do clube, sendo reverenciados por gerações de torcedores.