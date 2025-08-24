O técnico Fernando Diniz atualizou, em coletiva de imprensa após a derrota do Vasco para o Corinthians, a situação do lateral-direito Paulo Henrique. Fora dos últimos dois jogos por conta de um desconforto muscular, o jogador virou pauta, e o treinador falou sobre suas chances de retornar ao time no clássico contra o Botafogo.

'Não preocupa para a sequência'

Fernando Diniz revelou que a decisão de não relacionar o lateral para oo jogo foi uma medida de precaução, tomada em conjunto com o departamento médico e o próprio atleta, para não correr um risco desnecessário.

— O PH, em princípio, não preocupa pra sequência. Ele poderia até jogar, se a gente forçasse. Ele tinha um desconforto e uma sinalização de imagem também que decidimos conjuntamente que era melhor ele não ir pra esse jogo, porque ele corria um risco desnecessário — explicou Diniz.

O treinador tranquilizou a torcida e indicou que o retorno do jogador deve acontecer já na próxima partida, contra o Botafogo.

— Na quarta-feira ele tem mais chances de poder iniciar o jogo, mas ele não tem nada importante — finalizou.

Como foi a derrota do Vasco para o Corinthians

Em um jogo de cinco gols em São Januário, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 3 a 2. O time paulista marcou com Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti e Rayan marcaram os gols. Antes do intervalo, o Vasco ainda perdeu o volante Tchê Tchê, que sentiu dores e precisou ser substituído.

Disputa de bola no jogo entre Vasco e Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 3 CORINTHIANS

21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 16h

📍 Local: São Januário; Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Maycon, aos 21’ do 1ºT e Gui Negão, aos 25’ e Gustavo Henrique, aso 40' do 2ºT (COR); Vegetti, aos 13’ e Rayan aos 50' do 2ºT (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).