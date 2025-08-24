Fernando Diniz atualiza situação de PH no Vasco e fala sobre chances de jogar contra o Botafogo
Técnico projetou a condição física do atleta para o clássico da próxima quarta-feira
O técnico Fernando Diniz atualizou, em coletiva de imprensa após a derrota do Vasco para o Corinthians, a situação do lateral-direito Paulo Henrique. Fora dos últimos dois jogos por conta de um desconforto muscular, o jogador virou pauta, e o treinador falou sobre suas chances de retornar ao time no clássico contra o Botafogo.
'Não preocupa para a sequência'
Fernando Diniz revelou que a decisão de não relacionar o lateral para oo jogo foi uma medida de precaução, tomada em conjunto com o departamento médico e o próprio atleta, para não correr um risco desnecessário.
— O PH, em princípio, não preocupa pra sequência. Ele poderia até jogar, se a gente forçasse. Ele tinha um desconforto e uma sinalização de imagem também que decidimos conjuntamente que era melhor ele não ir pra esse jogo, porque ele corria um risco desnecessário — explicou Diniz.
O treinador tranquilizou a torcida e indicou que o retorno do jogador deve acontecer já na próxima partida, contra o Botafogo.
— Na quarta-feira ele tem mais chances de poder iniciar o jogo, mas ele não tem nada importante — finalizou.
Como foi a derrota do Vasco para o Corinthians
Em um jogo de cinco gols em São Januário, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 3 a 2. O time paulista marcou com Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti e Rayan marcaram os gols. Antes do intervalo, o Vasco ainda perdeu o volante Tchê Tchê, que sentiu dores e precisou ser substituído.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 3 CORINTHIANS
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 16h
📍 Local: São Januário; Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Maycon, aos 21’ do 1ºT e Gui Negão, aos 25’ e Gustavo Henrique, aso 40' do 2ºT (COR); Vegetti, aos 13’ e Rayan aos 50' do 2ºT (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
