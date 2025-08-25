Apontado como uma das joias do futebol argentino quando chegou ao Vasco em 2024, Juan Sforza completou três meses sem entrar em campo pelo Vasco da Gama. A última vez que o volante vestiu a camisa cruz-maltina foi no dia 24 de maio, durante a derrota por 2 a 1 para o Fluminense. Na ocasião, atuou por apenas quatro minutos, entrando já nos instantes finais da partida.

Contratado no início de 2024 junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, Sforza custou cerca de 4 milhões de dólares (equivalente a R$ 19 milhões na cotação atual), por 80% dos direitos econômicos. A expectativa era alta, mas até aqui o jogador ainda não conseguiu justificar o investimento. Na atual temporada, foram apenas cinco partidas disputadas, somando 129 minutos em campo — média inferior a 26 minutos por jogo.

Ao todo, desde que chegou a São Januário, o meio-campista acumula 44 jogos, com apenas um gol e uma assistência. Com pouco espaço no elenco comandado por Fernando Diniz e sem perspectivas claras de voltar a ser utilizado, o Vasco cogita a possibilidade de negociar o jogador, mas busca ao menos recuperar parte do valor investido.

Sforza em sua apresentação no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Ausências no meio-campo

O Vasco enfrenta dificuldades no setor de meio-campo. Com as lesões de Matheus Carvalho e Tchê Tchê, além de Hugo Moura atuar improvisado como zagueiro, o elenco conta atualmente com apenas quatro volantes de origem: Jair, Barros, Thiago Mendes e o argentino Juan Sforza.

Nesse cenário, a possibilidade do técnico Fernando Diniz voltar a relacionar Sforza para as próximas partidas aumenta. O jogador, que perdeu espaço nos últimos meses, pode reaparecer como alternativa em meio à escassez de opções no setor.

Após derrota para o Corinthians, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (27) às 21h30 (de Brasília), em busca de uma vitória na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, em São Januário.