Diniz atualiza sobre lesão Tchê Tchê: ‘Preocupa bastante’
Jogador saiu lesionado ainda no primeiro tempo contra o Corinthians
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Fernando Diniz atualizou a situação do volante Tchê Tchê que chorou ao ser substituído por conta de uma lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, neste domingo (24) em São Januário. Em coletiva após a partida, o técnico do Vasco afirmou que o jogador preocupa para a sequência da temporada.
Relacionadas
- Vasco
Com novidade no ataque, Vasco está escalado para partida contra o Corinthians
Vasco24/08/2025
- Fora de Campo
Atitude de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians repercute: ‘Que loucura’
Fora de Campo24/08/2025
- Fora de Campo
Torcida do Vasco provoca o Corinthians com referências ao Palmeiras no estádio
Fora de Campo24/08/2025
- Ele preocupa bastante não só para o jogo do Botafogo, mas nessa sequência mais curta. Ele é um jogador que a gente está preocupado e vai esperar os exames de imagem para informações mais precisas - revelou o treinador.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ MP vê ‘graves ilegalidades’ em plano de recuperação judicial do Vasco
Como foi a derrota do Vasco para o Corinthians
Em um jogo de cinco gols em São Januário, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 3 a 2. O time paulista marcou com Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti e Rayan marcaram os gols. Antes do intervalo, o Vasco ainda perdeu o volante Tchê Tchê, que sentiu dores e precisou ser substituído.
➡️ Vasco dá ‘pontapé inicial’ para reforma de São Januário
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 3 CORINTHIANS
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 16h
📍 Local: São Januário; Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Maycon, aos 21’ do 1ºT e Gui Negão, aos 25’ e Gustavo Henrique, aso 40' do 2ºT (COR); Vegetti, aos 13’ e Rayan aos 50' do 2ºT (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias