Afastado do futebol, ex-Vasco abre empresa focada em marketing digital

Revelado pelo Vasco, Kaio Magno está longe dos gramados desde 2022 e agora atua como empresário (Rafael Ribeiro / Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Kaio Magno entrou de vez no mercado de empreendedorismo. A empresa do ex-atleta, a Legend360, já tem como clientes atletas de renome, como Talles Magno, seu irmão, e Hugo Souza, ambos jogadores do Corinthians. O profissional falou sobre como chegou na ideia do empreendimento, já obtendo sucesso em pouco tempo de carreira.

Kaio Magno é criado nas categorias de base do Vasco, mas nunca teve muitas chances (Rafael Ribeiro / Vasco)

"Eu sempre tive o sonho de empreender, mas não sabia por onde começar. Como já estava inserido no esporte, percebi que poderia atuar na publicidade para o meu irmão. O sucesso foi tão grande que fundei a Legend360. Em apenas três meses, vendemos mais de 90 mil dólares em publicidade", comentou Kaio Magno, reforçando com números o êxito inicial da empresa.

Neste momento, a Legend360 está com escritório ativo para receber clientes pessoalmente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O local já está há cinco meses em atividade, servindo como um ambiente de encontro para discutir presente e futuro daqueles que escolheram os serviços da empresa.



Kaio Magno tem 25 anos e foi formado como atleta profissional nas categorias de base do Vasco, atuando no clube ao lado de seu irmão Talles Magno, atualmente no Corinthians. Chegou a ser emprestado ao Botafogo-SP e Madureira, além de também ter defendido o Ceará no sub20. O agora empresário decidiu encerrar a carreira para focar na área empresarial, criando a Legend360, que já traz números expressivos nos primeiros meses de atuação.