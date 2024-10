Payet comemora gol marcado pelo Vasco no empate contra Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do Vasco ter lutado até o fim para ficar fora do Z4 no Brasileirão de 2023, na atual temporada o clube está focado em outros objetivos, como a possibilidade da Libertadores e Sul-Americana. Antes da data Fifa, o Cruz-Maltino empatou com o Juventude e terminou a 29ª rodada com 37 pontos, na nona colocação na tabela. Entenda com o Lance! as possibilidades para o clube ainda no Brasileirão de 2024.

O Lance! fez um levantamento a partir de estudos de três grupos de estatísticas: o infobola, o departamento de matemática da UFMG e o chance de gol. Assim, foi possível entender as chances do Vasco para 2025, a partir do seu desempenho no Brasileirão na atual temporada.

Com apenas 10 jogos restantes, o Cruz-Maltino tem no radar duas possíveis classificações, para Libertadores ou para Sul-Americana. O risco de rebaixamento é muito baixo, segundo a UFMG, a probabilidade é de apenas 1,7% do Vasco não continuar na elite do futebol brasileiro.

Outra improvável possibilidade é a classificação para as primeiras fases da Libertadores, que está em torno de 2,5% de chance. Para conseguir essa oportunidade, o Vasco precisaria de uma performance impecável, além de precisar contar com a derrota dos clubes que estão a cima na tabela, como o Cruzeiro e o Bahia.

Em relação a Sul-Americana, os números são bem positivos. O Vasco já está dentro nas posições que abrangem a classificação para a competição, então as probabilidades são altas e promissoras. De acordo com as pesquisas, o Cruz-Maltino tem cerca de 78% de chances de garantir a vaga.

Rafael Paiva comanda o Vasco na temporada de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vale lembrar que, caso algum dos times do G6 ganhe a Libertadores ou Copa do Brasil, novas vagas abrem para as equipes seguintes na tabela do Brasileirão. Além da classificação por colocação, o Vasco pode garantir participação no principal torneio sul-americano pela Copa do Brasil, se garantir o título de 2024.

As próximas partidas do Gigante serão essenciais para finalizar com boas classificações para 2025. Depois da data Fifa, o Vasco terá cinco partidas dentro de casa e cinco fora, contando com o duelo contra o Cuiabá pela 19ª rodada atrasada.

