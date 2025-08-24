Fernando Diniz roubou os holofotes do duelo entre Vasco e Corinthians. O treinador do Cruz-Maltino foi flagrado pela transmissão da partida discutindo de forma calorosa com o atacante Rayan. Após o término do jogo, vencido pelo Corinthians por 3 a 2, o especialista em leitura labial Velloso revelou o conteúdo da discussão.

Alguns minutos após o Vasco sofrer o primeiro gol, o jovem Rayan foi chamado por Diniz na beira do campo e levou uma sonora bronca. O comportamento explosivo já é uma característica conhecida de Fernando Diniz. Assista abaixo;

Fernando Diniz no Vasco em 2025

Considerando os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, Fernando Diniz tem nove derrotas, seis empates e cinco vitórias, nos 20 jogos disputados, desde que estreiou com derrota no Brasileirão (2 a 1 para o Vitória). Até o momento, sob o comando do treinador, o Cruz-Maltino não conseguiu nenhuma sequência de vitórias.

Sequência de jogos do Vasco com Fernando Diniz:

❌D: 2 x 1 Vitória (Campeonato Brasileiro)

❌D: 1 x 0 Lanús (Sul-Americana)

✅V: Vasco 3 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

🟰E: 1 x 1 Operário (Copa do Brasil)

❌D: 2 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

✅V: Vasco 3 X 0 Melgar (Sul-Americana)

❌D: 2 X 0 Bragantino (Campeonato Brasileiro)

✅V: Vasco 3x1 Sport (Campeonato Brasileiro)

❌D: 2 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

❌D: 4 x 0 Independiente (Sul-Americana)

🟰E: 1 x 1 Grêmio (Campeonato Brasileiro)

🟰E: 1 x 1 Independiente (Sul-Americana)

🟰E: 1 x 1 Internacional (Campeonato Brasileiro)

🟰E: 0 x 0 CSA (Copa do Brasil)

❌D: 3 x 2 Mirassol (Campeonato Brasileiro)

✅V: Vasco 3 x 1 CSA (Copa do Brasil)

🟰E: 1 x 1 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

✅V: Vasco 6 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

❌D: 2 x 0 Juventude (Campeonato Brasileiro)

❌D: 3 x 2 Juventude (Campeonato Brasileiro)