Após a derrota para o Corinthians neste domingo (24), o treinador Fernando Diniz foi perguntado durante a coletiva sobre a chegada de reforços para o Vasco. Ao ser questionado sobre a possibilidade do zagueiro Nino, do Zenit, fechar com o Vasco, o treinador não deu muitas esperanças a torcida vascaína.

continua após a publicidade

- Eu acho difícil o Nino vir jogar em um time do Brasil, era um desejo meu. Eu não sou um treinador de indicar muitos jogadores, acho que é muito difícil acertar em contratações, os nomes vão sendo mapeados e eu vou avaliando junto de pessoas no Vasco, mas o Nino é uma indicação pessoal minha, que é um jogador que eu conheço e que eu tenho condições de saber o que ele pode entregar - contou Diniz.

➡️ Diniz atualiza sobre lesão Tchê Tchê: ‘Preocupa bastante’

O treinador também disse que indicou outro zagueiro para equipe e explicou como tem funcionado as negociações no Vasco.

- O Robert Renan também é uma indicação do que participei, e mais um ou outro jogador. A gente está buscando e mapeando jogadores - revelou o treinador.

continua após a publicidade

Fernando Diniz em coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como foi a derrota do Vasco para o Corinthians

Em um jogo de cinco gols em São Januário, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 3 a 2. O time paulista marcou com Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti e Rayan marcaram os gols. Antes do intervalo, o Vasco ainda perdeu o volante Tchê Tchê, que sentiu dores e precisou ser substituído.

➡️ Apesar da derrota, Diniz defende improvisação na zaga do Vasco: ‘O Hugo Moura é um acerto’

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 3 CORINTHIANS

21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 16h

📍 Local: São Januário; Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Maycon, aos 21’ do 1ºT e Gui Negão, aos 25’ e Gustavo Henrique, aso 40' do 2ºT (COR); Vegetti, aos 13’ e Rayan aos 50' do 2ºT (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).