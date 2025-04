Vasco tem perfil traçado de novo e inicia busca por novo técnico

O Vasco tem em mente o perfil de técnico que deseja para a sequência da temporada. O perfil traçado é de um treinador que priorize a posse, tenha a saída qualificada, faça um time com postura e jogo equilibrado.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Fernando Diniz e Luís Castro agradam ao Vasco, sendo que o brasileiro é o favorito para assumir. Nomes como Jorge Sampaoli, Jorginho, Pedro Caixinha e Thiago Carpini não são opções.

- A minha intenção particularmente é sempre ter o controle do jogo, ter a sensação de que estamos mais próximos de fazer o gol do que levar, de marcar muito forte sempre e pressão. Isso é o que eu desejo. Agora, para a gente conseguir isso, é uma outra questão - disse Pedrinho em coletiva após a demissão de Carille.

- Uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado. É uma luta constante. Sobre o que se acredita de futebol e o que tem para ser ofertado. Existe uma escassez e uma cobrança muito forte de todos os lados. Muitos treinadores que, de repente, gostariam de ter um jogo mais agressivo ou mais ofensivo acabam tendo um jogo mais cauteloso, e as coisas não fluem - concluiu.

Enquanto o Vasco define um nome, Felipe Loureiro ficará no comando, de maneira interina, da mesma forma que em 2024 após a demissão de Rafael Paiva. O diretor técnico conquistou duas vitórias e um empate em três jogos.

Felipe volta ao comando do Vasco, de forma interina, após a demissão de Carille (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Pedrinho e Felipe são entusiastas de Fernando Diniz

Pedrinho é um dos grandes entusiastas do técnico Fernando Diniz. Felipe também é fã do ex-técnico do Fluminense, Cruzeiro e Seleção Brasileira. Em 2023, o presidente do Vasco, quando era comentarista, "invadiu" a sala de entrevistas do Maracanã e elogiou o treinador.

- Diniz, você é bom pra c*** - afirmou Pedrinho na época.

- O maior exemplo que eu dou é o goleiro Fábio. Ele chegou ao Fluminense com 40 anos? Nunca saiu jogando antes. Por que ele é ruim com o pé ou por que nunca foi estimulado? O Diniz em pouco tempo estimulou. Com o Diniz, está fazendo coisas que não fazia ao longo de toda a carreira. Futebol requer muita personalidade e muita ousadia - disse Felipe Loureiro em entrevista ao "Ge".

Em entrevista ao "Charla Podcast", Pedrinho também comentou que Diniz potencializa a individualidade dos jogadores. Segundo o presidente do Vasco, o técnico eleva os atletas ao máximo.

- O modelo potencializa a individualidade, eu acredito nisso. Aí ele pega um time do Fluminense que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que está lá, potencializa o jogo dos caras, que saem de uma nota 6 para se tornar um time nota 8, 8,5 e eleva ao máximo - considerou o presidente do Vasco.

