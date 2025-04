Vasco demite o técnico Fábio Carille

Fim da linha. O Vasco demitiu Fábio Carille após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na noite deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O diretor técnico, Felipe Loureiro, volta a assumir o comando da equipe de maneira interina até a definição do novo comandante.

A decisão foi comunicada por Pedrinho, em entrevista coletiva, logo após a partida. O clube também oficializou a demissão de Fábio Carille pelas redes sociais.

- Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille - anunciou Pedrinho.

Carille esteve no comando do Vasco em 21 jogos. Ao todo, o ex-técnico cruz-maltino venceu nove partida, empatou cinco e perdeu sete.

Segundo Pedrinho, a avaliação da diretoria é era de que o trabalho estava abaixo do esperado. O desgaste começou com o desempenho nas semifinais do Carioca, quando o Vasco perdeu para o Flamengo nos dois clássicos.

Após, o Vasco cedeu um empate ao Melgar, no Peru, depois de abrir 3 a 1. Além disso, o Cruz-Maltino também perdeu fora de casa para Corinthians e Ceará. A terceira derrota como visitante fez Carille não resistir.

Vasco perdeu para o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Agora, o Vasco volta a campo para enfrentar o Operário, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será nesta terça-feira (29), às 16h, no Estádio Germano Krüger.