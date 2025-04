Casimiro analisa possível substituto de Carille no Vasco: ‘Não sei se assino’

O Vasco demitiu Fábio Carille após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na noite deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Após a decisão do clube, o influenciador Casimiro Miguel analisou a decisão da diretoria cruzmaltina e apontou um possível substituto para assumir o cargo vago no clube.

Durante o programa "Tempo de Bola", da Cazé TV, o comentarista criticou a postura de Pedrinho, presidente do Vasco, em contratar Fábio Carille. Para ele, o perfil do técnico não bate com o idealizado pelo presidente. Foi então, que Casimiro citou o nome de Fernando Diniz, mas mostrou cautela com a possível chegada do treinador.

- A verdade é uma só. Não existia confiança no trabalho do professor Carille. Elogiei a coletiva dele recentemente, mas o trabalho era ruim. O Pedrinho não acertou (na demissão), porque ele trouxe o treinador primeiro. Não é esse o futebol que o presidente do Vasco acredita - iniciou o influenciador, antes de completar.

- O futebol que o Carille vai na coletiva e diz que não quer um time nota 10 ou nota 2, mas sim, um nota 6 sempre. Isso é um abraço a mediocridade... Agora, assinar contrato do Fernando Diniz no Vasco, não sei se assino. É muita loucura. Mas é um cara que o Pedrinho ama - concluiu.

Demissão de Carille

A decisão pelo encerramento do ciclo do treinador foi comunicada por Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista coletiva, logo após a derrota para o Cruzeiro. O dirigente se considerou responsável pelo atual cenário do clube e se prontificou de escolher um novo comandante para a equipe.

- Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille - anunciou Pedrinho.

Carille esteve no comando do Vasco em 21 jogos. Ao todo, o ex-técnico cruz-maltino venceu nove partida, empatou cinco e perdeu sete. Segundo Pedrinho, a avaliação da diretoria é era de que o trabalho estava abaixo do esperado.

Fernando Diniz

Citado como possível sucessor de Fábio Carille no comando técnico do Vasco, Diniz se encontra livre no mercado. O último trabalho do treinador foi no comando do Cruzeiro, onde não conseguiu ter sucesso na equipe celeste e deixou o cargo após quatro meses, em janeiro de 2025.