Jogador do Cruzeiro provoca Vasco após vitória no Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, no último domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o atacante Bolasie provocou o clube cruzmaltino nas redes sociais.

Em vídeo compartilhado na internet, o jogador apareceu com um pijama de urso para provocar a torcida do Cruzmaltino. Bolasie relembrou outras vitórias que teve contra o clube carioca na carreira e terminou o registro dançando a música "Que calor é esse", do cantor Bell Marques.

- Rapaziada. Bom dia, dormi bem. Vocês sabem que gosto de voltar para casa com três pontos contra o Vasco - provocou o atual jogador do Cruzeiro.

Cruzeiro x Vasco

Em campo, as equipes protagonizaram um confronto equilibrado. Ambos os times tiveram oportunidades claras de conquistar a vitória. Contudo, o time celeste foi o mais preciso. O atacante Christian marcou o único gol da partida, que era válida pela 6ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Vasco ficou na 11ª colocação da tabela de classificação do campeonato nacional. Por outro lado, o time celeste assumiu a 4ª posição.

