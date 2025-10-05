Vasco tem desfalque de peso para enfrentar o Vitória; veja escalação
Carlos Cuesta segue se recuperando de um edema na coxa esquerda e está fora da partida
O Vasco da Gama está definido para enfrentar o Vitória neste domingo (5), mas tem o desfalque importante do zagueiro Carlos Cuesta, que está com um edema na coxa esquerda e desfalca a equipe pela segunda partida consecutiva. Com isso, Hugo Moura será recuado para jogar de zagueiro e substituir o alteta colombian.
Apesar do desfalque, o Gigante da Colina tem dois reforços para a partida: Cauan Barros retorna a equipe após cumprir suspensãO. Além dele, Lucas Piton e Matheus França voltam retornam a equipe após lesão e vão ficar à disposição no banco de reservas.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Já do lado do Vitória, o técnico Jair Ventura vai precisar superar desfalques importantes: o lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e estão suspensos.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Baralhas, Ronald, Cantalapiedra e Maykon; Aitor, Erick e Renato Kayzer.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X VITÓRIA
BRASILEIRÃO - 27ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ);
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view);
🟨 Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho.
