Cuesta é dúvida em escalação do Vasco; veja provável time

O técnico Fernando Diniz encaminhou nessa sexta-feira (3) o time do Vasco para enfrentar o Vitória neste domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão. O treinador espera apenas saber se poderá contar com o colombiano Carlos Cuesta que ficou de fora do último jogo, para confirmar a escalação para o duelo em São Januário.

Cuesta sentiu o músculo adutor da coxa esquerda na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na semana passada. Ele não foi relacionado na derrota para o Palmeiras, no meio de semana, mas voltou a participar do treino dessa sexta.

Assim, Diniz quer acompanhar a reação do jogador no treino deste sábado, o último antes do jogo com o Vitória, para definir o Vasco. Caso Cuesta não tenha condições de começar a partida, Hugo Moura será titular ao lado de Robert Renan.

Quem tem retorno garantido é Barros, que cumpriu suspensão automática no duelo do mei de semana.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Vitória tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Cuesta), Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Matheus França deve ser relacionado pelo Vasco

O meia Matheus França, que também ficou de fora na derrota para o Palmeiras, se recuperou da entorse no tornozelo direito e deve ficar à disposição de Fernando Diniz. Ele deverá esperar uma chance no banco.

Com 30 pontos em 26 jogos, o Vasco entra na rodada com cinco pontos de vantagem sobre o primeiro da zona de rebaixamento — justamente o Vitória, adversário deste domingo. Assim, um triunfo em São Januário poderá dar um fôlego importante para o time carioca se afastar da parte de baixo de tabela.