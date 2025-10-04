Após se aposentar em 2018, manteve-se ligado ao futebol em cargos diretivos e apoio no Guarani.

Poucos jogadores conseguiram atravessar tantas gerações do futebol brasileiro com a mesma regularidade e respeito quanto Fumagalli. O meia-atacante, conhecido pela qualidade técnica, pelas cobranças de falta e pela liderança em campo, construiu uma carreira sólida entre os anos 1990 e 2010, passando por clubes de ponta como Corinthians, Vasco e Santos, mas também marcando história em equipes tradicionais como Sport e Guarani. O Lance! te conta por onde anda Fumagalli.

Nascido em Monte Alto (SP), Fumagalli se destacou cedo, surgindo na Ferroviária e chegando ao Santos, onde conquistou títulos e ganhou projeção nacional. Ao longo da carreira, vestiu camisas pesadas e sempre se destacou pela inteligência em campo e por gols importantes.

Apesar de suas passagens por grandes clubes, foi no Guarani que viveu a maior identificação. Com quase uma década de serviços prestados em diferentes fases, se consolidou como um dos maiores ídolos da história do Bugre, alcançando a marca de 90 gols e 300 jogos oficiais, além de ser o sétimo maior artilheiro da história do clube.

Após se aposentar em 2018, manteve-se ligado ao futebol, atuando em cargos diretivos e de apoio em Campinas. O nome de Fumagalli segue sendo lembrado tanto por torcedores do Guarani quanto por amantes do futebol brasileiro em geral.

O início no Santos e a chegada ao Corinthians

Fumagalli passou pelo Santos entre 1996 e 1998, período em que conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1997. Após experiências em clubes como América-SP e Tokyo Verdy, do Japão, ganhou espaço em equipes de maior visibilidade nacional.

No início dos anos 2000, defendeu o Guarani e, em seguida, o Corinthians, onde integrou o elenco campeão da Copa do Brasil de 2002 e do Campeonato Paulista de 2003. Sua passagem pelo Timão marcou sua consolidação como jogador de alto nível no futebol brasileiro.

Brilho no Sport e passagem pelo Vasco

Entre 2006 e 2007, Fumagalli viveu uma fase de destaque no Sport, sendo decisivo na conquista de títulos estaduais e no acesso à Série A do Brasileirão. O meia se tornou referência no elenco e voltou ao clube em 2009, ampliando sua história no futebol pernambucano.

Ainda em 2009, foi emprestado ao Vasco da Gama, onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, ajudando o clube carioca a retornar à elite nacional. No ano seguinte, participou também da campanha da Copa da Hora, torneio amistoso disputado em Florianópolis.

O ídolo eterno do Guarani

Foi no Guarani que Fumagalli se tornou uma lenda. Retornou ao clube em 2012 e comandou a campanha do vice-campeonato paulista, quando foi eleito Craque do Interior pela Federação Paulista de Futebol.

Em 2018, encerrou a carreira em grande estilo, conquistando a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Bugre. Ao todo, disputou mais de 300 partidas e anotou 90 gols, se tornando o sétimo maior artilheiro da história do clube campineiro.

Por onde anda Fumagalli?

Após se aposentar em 2018, Fumagalli (@fumagalli) permaneceu em Campinas e seguiu ligado ao futebol. Assumiu cargos internos no Guarani, colaborando na gestão esportiva e nas categorias de base, fortalecendo ainda mais sua ligação com o clube.

Fora das quatro linhas, mantém o respeito e o carinho da torcida bugrina, sendo constantemente homenageado como um dos maiores ídolos recentes do time.

Clubes em que Fumagalli atuou