Pontaria, Vegetti… O que explica a crise de gols do Vasco?

Não bastassem as derrotas recentes, o torcedor do Vasco não tem conseguido nem mesmo ter comemorações fugazes. Nos últimos três jogos, a equipe não marcou um único gol. Ampliando um pouco o recorte, são apenas nove gols nas últimas 12 partidas, e isso porque teve uma vitória por 3 a 2 sobre o Bahia no período, porque em cinco desses jogos o time não conseguiu chegar à rede adversária.

A falta de gols acompanha a seca do principal atacante do Vasco, o argentino Vegetti. O jogador passou em branco nas últimas seis partidas em que atuou pelo time, e marcou apenas duas vezes nos últimos 11 jogos. Curiosamente, Vegetti não atuou justamente na vitória sobre o Bahia, por estar suspenso.

E a seca de gols de Vegetti vem acompanhada da ausência de outro jogador ao seu lado: Adson. Desde que o atacante deixou de atuar, no fim de agosto, por causa de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, o desempenho do argentino e do próprio time caiu.

Com Adson, o Vasco acumulou aproveitamento de 51,6% no Brasileirão — melhor que o do Cruzeiro, que está em sétimo lugar e teria vaga na fase preliminar da Libertadores do próximo ano. Sem o atacante, contudo, o desempenho despencou para 36,36%, semelhante ao do Criciúma, que atualmente é o primeiro na zona de rebaixamento.

Adson em ação no clássico entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco não consegue chutar a gol

A falta de gols nas últimas três partidas também está diretamente ligada à falta de conclusões à meta adversária. Diante de Internacional, Fortaleza e Botafogo, o Vasco concluiu um total de sete vezes. Foram dois chutes contra os gaúchos, dois contra os cearenses e três contra o rival carioca. Para se ter uma ideia, o Internacional finalizou sete vezes contra a meta vascaína na quinta-feira, quando venceu por 1 a 0 em São Januário.