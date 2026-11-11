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Olheiro Lance!: conheça os destaques da Série B que podem movimentar o mercado

Mikael, Rômulo, Lucas Rodrigues e Melk estão entre os nomes que chamaram a atenção na competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:00
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Dois jogadores de futebol disputam lance na Série B; um com camisa do CRB vermelha/branca, outro em verde.
Mycael, do CRB, e Lucas Rodrigues, do Goiás, são dois destaques do Olheiro Lance! (Foto: Arte Lance!)

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com algumas definições importantes ainda em aberto. Enquanto os clubes concentram as atenções nos objetivos dentro de campo, o mercado da bola também começa a ganhar força. Com a temporada perto do fim, equipes da Série A já observam jogadores que se destacaram na segunda divisão e podem reforçar seus elencos em 2027.

O Lance! separou quatro nomes que merecem atenção na próxima janela de transferências.

Mikael (CRB)

O principal destaque ofensivo da competição é Mikael. O centroavante de 27 anos vive uma temporada de recuperação e se consolidou como uma das principais referências do CRB. Com 18 gols, o atacante lidera a artilharia da Série B, além de somar quatro assistências no campeonato.

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Revelado pelo Sport, Mikael já passou por clubes como Internacional, Salernitana, da Itália, e América-MG. Depois de um período de dificuldades na carreira, encontrou no CRB o ambiente para recuperar o bom futebol e voltar a apresentar números expressivos. O jogador tem contrato com o CRB até novembro de 2027.

O centroavante reúne experiência no futebol brasileiro e capacidade de decisão, características que podem despertar o interesse de equipes da primeira divisão.

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Mikael jogador do CRB
Mikael, do CRB, é o artilheiro da Série B (Foto: Francisco Cedrim)

Rômulo (Novorizontino)

Outro nome que chama a atenção é Rômulo. O meia de 25 anos é um dos protagonistas da campanha histórica do Novorizontino, que conquistou o acesso inédito à Série A.

Emprestado pelo Palmeiras, o jogador reencontrou o melhor futebol em Novo Horizonte depois de não conseguir se firmar no clube paulista. Em 2026, alcançou números expressivos e se tornou uma das principais peças ofensivas da equipe.

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Na Série B, Rômulo soma 12 gols e dez assistências, números que o colocam entre os jogadores mais decisivos do torneio. Considerando todas as competições da temporada, são 18 gols e 13 assistências.

O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2024, após se destacar justamente com a camisa do Novorizontino. Sem conseguir espaço no elenco alviverde, também passou pelo Ceará antes de retornar ao clube do interior paulista.

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O futuro do jogador dependerá dos planos do Palmeiras, que detém seus direitos econômicos. A boa temporada, porém, recoloca Rômulo em evidência no mercado e pode abrir possibilidades para 2027.

Rômulo, jogador do Novorizontino, celebra durante a partida ao lado de companheiros de time.
Rômulo comemora gol marcado pelo Novorizontino (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

Lucas Rodrigues (Goiás)

Aos 19 anos, Lucas Rodrigues é um dos jovens que mais despertaram atenção na Série B. O volante do Goiás ganhou espaço ao longo da temporada, tornou-se titular e também passou a figurar nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20.

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Com seis gols pelo clube goiano em 2026, o meio-campista chama a atenção pela capacidade de atuar em diferentes funções no setor. Na avaliação do departamento de futebol do Vasco, por exemplo, o jogador reúne características de um camisa 8, com possibilidade de desempenhar mais de uma função no meio-campo.

O bom desempenho fez o atleta entrar no radar do mercado. O Vasco já iniciou conversas com o Goiás e demonstrou interesse em contratar o jogador para a próxima temporada. O clube carioca já sinalizou com uma proposta.

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Lucas Rodrigues tem contrato com o Goiás até o fim de 2029 e é visto como um atleta de grande potencial de valorização. A convocação para a Seleção Sub-20 também reforça a projeção do volante, que pode disputar o Sul-Americano da categoria em 2027.

Lucas Rodrigues (Foto: Rosiron Rodrigues)
Lucas Rodrigues em campo pelo Goiás (Foto: Rosiron Rodrigues)

Melk (Ceará)

Outro jogador que merece atenção é Melk, do Ceará. Aos 20 anos, o meia-atacante é uma das principais revelações da Série B e vem ganhando espaço no futebol profissional depois de se destacar nas categorias de base do clube.

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Canhoto, o jogador pode atuar centralizado ou pelos lados do campo. A capacidade de drible e a participação na construção das jogadas são algumas das características que fazem dele um atleta promissor.

Mel, jogador do time de listras pretas e brancas, celebra levantando o punho ao lado de um colega.
Melk comemora gol marcado pelo Ceará (Foto: Lucas Emanuel/AGIF/Folhapress)

Os números também ajudam a dimensionar a importância de Melk para o Ceará. O jogador lidera a sua equipe em diferentes indicadores ofensivos na Série B, como tempo médio para marcar (284 minutos), finalizações (2,4 por jogo), finalizações no alvo (0,9), grandes chances criadas (seis) e dribles certos (1,0 por partida).

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O clube se antecipou ao mercado e renovou o contrato do jogador até dezembro de 2028. O vínculo prevê multa de R$ 50 milhões para transferências nacionais e 30 milhões de euros para o exterior.

Reta final da Série B

Nesta quarta-feira (11), Londrina e Náutico abrem a rodada decisiva, que terá a maior parte dos confrontos no sábado (14). O Novorizontino já garantiu o acesso à elite, enquanto Juventude e Vila Nova disputam a segunda vaga direta. Além disso, quatro equipes disputarão os playoffs por duas vagas na Série A, e Avaí e Ceará tentam escapar do último lugar no Z-4. Londrina, América-MG e Ponte Preta já tiveram o rebaixamento confirmado.

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