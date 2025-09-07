menu hamburguer
Vasco se aproxima de seu melhor desempenho ofensivo desde 2016

Gigante da Colina marcou 65 gols em 49 partidas este ano

Vasco comemora gol diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraJogadores do Vasco comemoram gol contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
05:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada de 2025 tem sido positiva para o setor ofensivo do Vasco da Gama, que caminha para registrar sua melhor marca de gols desde 2016, ano em que disputava a Série B. Com 65 gols marcados em 49 jogos, o time tem média de 1,33 gol por partida, número que pode levar o clube a encerrar o ano com aproximadamente 89 gols, caso mantenha o ritmo atual.

A projeção considera que o Vasco ainda tem pelo menos 18 jogos pela frente — 17 no Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Esse número pode aumentar caso o clube triunfe sobre o Botafogo nas quartas de final na próxima quinta-feira (11).

➡️  Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil

Se confirmada, a marca será a mais alta em nove anos, superando todas as temporadas desde 2016, quando o time balançou as redes 96 vezes, com média de 1,50 gol por jogo.

*Números parciais

202565*1,33*

2024

82

1,30

2023

71

1,27

2022

69

1,30

2021

73

1,24

2020

50

0,83

2019

79

1,22

2018

86

1,28

2017

65

1,08

2016

96

1,50

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vegetti lidera ranking de artilheiros do Vasco

Grande parte do bom desempenho ofensivo vascaíno passa pelos pés (e cabeça) de Pablo Vegetti, que vive uma das melhores temporadas da carreira. O argentino já marcou 24 gols, sendo responsável por mais de 36% dos gols da equipe em 2025. Atrás dele aparecem o jovem Rayan, com 10 gols, e Philippe Coutinho, com 9, que também vive sua melhor fase desde 2019/20.

Veja os principais goleadores da temporada:

  1. Pablo Vegetti – 24 gols
  2. Rayan – 10
  3. Philippe Coutinho – 9
  4. Nuno Moreira – 6
  5. Paulo Henrique – 3
  6. João Victor e Tchê Tchê – 2
  7. Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Piton, Jair, Lucas Freitas, Paulinho, David e Paulo Ricardo – 1 gol cada

➡️ Vegetti lidera artilharia do Brasileirão desde sua estreia pelo Vasco

Vegetti, do Vasco, comemora seu gol contra o São Paulo, no Morumbis
Vegetti comemora seu gol contra o São Paulo, no Morumbis (Foto: Jota Erre/AGIF)

