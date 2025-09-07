Vasco se aproxima de seu melhor desempenho ofensivo desde 2016
Gigante da Colina marcou 65 gols em 49 partidas este ano
A temporada de 2025 tem sido positiva para o setor ofensivo do Vasco da Gama, que caminha para registrar sua melhor marca de gols desde 2016, ano em que disputava a Série B. Com 65 gols marcados em 49 jogos, o time tem média de 1,33 gol por partida, número que pode levar o clube a encerrar o ano com aproximadamente 89 gols, caso mantenha o ritmo atual.
A projeção considera que o Vasco ainda tem pelo menos 18 jogos pela frente — 17 no Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Esse número pode aumentar caso o clube triunfe sobre o Botafogo nas quartas de final na próxima quinta-feira (11).
Se confirmada, a marca será a mais alta em nove anos, superando todas as temporadas desde 2016, quando o time balançou as redes 96 vezes, com média de 1,50 gol por jogo.
*Números parciais
|2025
|65*
|1,33*
2024
82
1,30
2023
71
1,27
2022
69
1,30
2021
73
1,24
2020
50
0,83
2019
79
1,22
2018
86
1,28
2017
65
1,08
2016
96
1,50
Vegetti lidera ranking de artilheiros do Vasco
Grande parte do bom desempenho ofensivo vascaíno passa pelos pés (e cabeça) de Pablo Vegetti, que vive uma das melhores temporadas da carreira. O argentino já marcou 24 gols, sendo responsável por mais de 36% dos gols da equipe em 2025. Atrás dele aparecem o jovem Rayan, com 10 gols, e Philippe Coutinho, com 9, que também vive sua melhor fase desde 2019/20.
Veja os principais goleadores da temporada:
- Pablo Vegetti – 24 gols
- Rayan – 10
- Philippe Coutinho – 9
- Nuno Moreira – 6
- Paulo Henrique – 3
- João Victor e Tchê Tchê – 2
- Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Piton, Jair, Lucas Freitas, Paulinho, David e Paulo Ricardo – 1 gol cada
