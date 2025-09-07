Vasco se aproxima de seu melhor desempenho ofensivo desde 2016

A temporada de 2025 tem sido positiva para o setor ofensivo do Vasco da Gama, que caminha para registrar sua melhor marca de gols desde 2016, ano em que disputava a Série B. Com 65 gols marcados em 49 jogos, o time tem média de 1,33 gol por partida, número que pode levar o clube a encerrar o ano com aproximadamente 89 gols, caso mantenha o ritmo atual.

A projeção considera que o Vasco ainda tem pelo menos 18 jogos pela frente — 17 no Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Esse número pode aumentar caso o clube triunfe sobre o Botafogo nas quartas de final na próxima quinta-feira (11).

Se confirmada, a marca será a mais alta em nove anos, superando todas as temporadas desde 2016, quando o time balançou as redes 96 vezes, com média de 1,50 gol por jogo.

*Números parciais 2025 65* 1,33* 2024 82 1,30 2023 71 1,27 2022 69 1,30 2021 73 1,24 2020 50 0,83 2019 79 1,22 2018 86 1,28 2017 65 1,08 2016 96 1,50

Vegetti lidera ranking de artilheiros do Vasco

Grande parte do bom desempenho ofensivo vascaíno passa pelos pés (e cabeça) de Pablo Vegetti, que vive uma das melhores temporadas da carreira. O argentino já marcou 24 gols, sendo responsável por mais de 36% dos gols da equipe em 2025. Atrás dele aparecem o jovem Rayan, com 10 gols, e Philippe Coutinho, com 9, que também vive sua melhor fase desde 2019/20.

Veja os principais goleadores da temporada:

Pablo Vegetti – 24 gols Rayan – 10 Philippe Coutinho – 9 Nuno Moreira – 6 Paulo Henrique – 3 João Victor e Tchê Tchê – 2 Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Piton, Jair, Lucas Freitas, Paulinho, David e Paulo Ricardo – 1 gol cada

