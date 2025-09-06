Vegetti lidera artilharia do Brasileirão desde sua estreia pelo Vasco
Jogador acumula gols desde quando chegou ao Vasco em agosto de 2023
Desde que desembarcou em São Januário, Pablo Vegetti não para de empilhar gols — e agora, dois anos após sua estreia pelo Vasco, o atacante argentino se consolida como o maior artilheiro do Brasileirão no período.
Com 34 gols marcados desde sua estreia na competição, em 6 de agosto de 2023, o camisa 99 lidera o ranking de artilheiros do Campeonato Brasileiro nesses dois últimos anos. E não poderia ter começado de maneira mais simbólica: marcou justamente no seu primeiro jogo, contra o Grêmio, em São Januário. Desde então, a comemoração do “Pirata” se tornou uma das mais frequentes na elite do futebol brasileiro.
Ranking de gols no Brasileirão desde agosto de 2023:
- Vegetti (Vasco) – 34 gols
- Pedro (Flamengo) – 30 gols
- Yuri Alberto (Corinthians) – 25 gols
- Paulinho (Atlético-MG/Palmeiras) – 23 gols
- Arrascaeta (Flamengo) – 21 gols
Números pelo Vasco
Além da artilharia no Brasileirão, Vegetti vem cravando seu nome na história do Gigante da Colina. Desde agosto de 2023, ele soma:
- 119 partidas pelo clube
- 57 gols marcados
- 7 assistências
Aos 37 anos, o Vasco está muito perto de se tornar o clube pelo qual Vegetti mais atuou na carreira. Ele já atuou 123 vezes pelo Belgrano, da Argentina, e agora soma 119 jogos pelo Vasco, número que deve ser superado ainda nesta temporada.
Em abril deste ano, o argentino ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ficando atrás apenas do uruguaio Villadoniga, uruguaio que marcou 83 gols com a camisa cruz-maltina entre as décadas de 1930 e 1940.
Maiores artilheiros do Vasco no Século XXI
Nesta temporada, o jogador também ultrapassou os atacantes Elton e Leandro Amaral e se tornou o terceiro maior artilheiro do Vasco no século
- Romário – 131 gols
- Nenê – 63 gols
- Vegetti – 57 gols
- Élton - 52 gols
- Leandro Amaral - 43 gols
Vegetti segue sua trajetória como ídolo recente da torcida vascaína, misturando raça, gols decisivos e uma conexão imediata com as arquibancadas. O Pirata não apenas assumiu a braçadeira de capitão, como se tornou símbolo da fase de reconstrução do clube.
