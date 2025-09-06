Vegetti lidera artilharia do Brasileirão desde sua estreia pelo Vasco

Desde que desembarcou em São Januário, Pablo Vegetti não para de empilhar gols — e agora, dois anos após sua estreia pelo Vasco, o atacante argentino se consolida como o maior artilheiro do Brasileirão no período.

continua após a publicidade

Com 34 gols marcados desde sua estreia na competição, em 6 de agosto de 2023, o camisa 99 lidera o ranking de artilheiros do Campeonato Brasileiro nesses dois últimos anos. E não poderia ter começado de maneira mais simbólica: marcou justamente no seu primeiro jogo, contra o Grêmio, em São Januário. Desde então, a comemoração do “Pirata” se tornou uma das mais frequentes na elite do futebol brasileiro.

Ranking de gols no Brasileirão desde agosto de 2023:

Vegetti (Vasco) – 34 gols Pedro (Flamengo) – 30 gols Yuri Alberto (Corinthians) – 25 gols Paulinho (Atlético-MG/Palmeiras) – 23 gols Arrascaeta (Flamengo) – 21 gols

➡️ Léo Jardim comenta sobre papel de Pedrinho como presidente do Vasco

Números pelo Vasco

Além da artilharia no Brasileirão, Vegetti vem cravando seu nome na história do Gigante da Colina. Desde agosto de 2023, ele soma:

119 partidas pelo clube

57 gols marcados

7 assistências

➡️ Sábado perfeito: Vasco vence em três categorias na base

Aos 37 anos, o Vasco está muito perto de se tornar o clube pelo qual Vegetti mais atuou na carreira. Ele já atuou 123 vezes pelo Belgrano, da Argentina, e agora soma 119 jogos pelo Vasco, número que deve ser superado ainda nesta temporada.

continua após a publicidade

Em abril deste ano, o argentino ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ficando atrás apenas do uruguaio Villadoniga, uruguaio que marcou 83 gols com a camisa cruz-maltina entre as décadas de 1930 e 1940.

Vegetti, do Vasco, durante partida contra o Independiente del Valle em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Maiores artilheiros do Vasco no Século XXI

Nesta temporada, o jogador também ultrapassou os atacantes Elton e Leandro Amaral e se tornou o terceiro maior artilheiro do Vasco no século

Romário – 131 gols Nenê – 63 gols Vegetti – 57 gols Élton - 52 gols Leandro Amaral - 43 gols

Vegetti segue sua trajetória como ídolo recente da torcida vascaína, misturando raça, gols decisivos e uma conexão imediata com as arquibancadas. O Pirata não apenas assumiu a braçadeira de capitão, como se tornou símbolo da fase de reconstrução do clube.