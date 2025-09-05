Botafogo terá casa cheia para clássico com o Vasco na Copa do Brasil
Mais de 32 mil ingressos foram comerciaizados pela torcida alvinevra de forma antecipada
Em nova parcial divulgada, o Botafogo informou que que 32 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Casa cheia para a decisão.
Os setores Leste Inferior, Leste Superior e Norte já estão esgotados, e o Oeste Inferior tem 90% de ocupação. Os setores Oeste Superior A e B, aberto sob demanda, já venderam 50% da carga.
➡️ Veja o serviço de ingressos para Botafogo x Vasco
A coenrcialização de ingresos está sendo feita, por enquanto, apenas pela internet, em botafogo.com.br/ingresso. As bilheterias físicas serão abertas apenas na próxima terça-feira (9/9), às 9h – em caso de carga disponível.
Já os torcedores do Vasco ainda precisam esperar mais um pouco para adquirirem suas entradas. As vendas para o setor visitante só serão abertas na segunda-feira (8), a partir das 10h. Os Cruz-Maltinos ocuparão o setor Sul do Estádio Nilton Santos.
No jogo de ida, em São Januário, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. Arthur Cabral abriu o placar para o Glorioso e Jair deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão será nos pênaltis.
Quem avançar do confronto irá enfrentar Bahia ou Fluminense. No primeiro duelo, na Fonte Nova, a equipe nordestina venceu por 1 a 0 com gol de Luciano Juba. O Tricolor Carioca decidirá em casa, no Maracanã, na quarta-feira (10), às 19h.
