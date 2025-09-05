menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo terá casa cheia para clássico com o Vasco na Copa do Brasil

Mais de 32 mil ingressos foram comerciaizados pela torcida alvinevra de forma antecipada

Mosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraMosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
15:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em nova parcial divulgada, o Botafogo informou que que 32 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Casa cheia para a decisão.

continua após a publicidade

Os setores Leste Inferior, Leste Superior e Norte já estão esgotados, e o Oeste Inferior tem 90% de ocupação. Os setores Oeste Superior A e B, aberto sob demanda, já venderam 50% da carga.

➡️ Veja o serviço de ingressos para Botafogo x Vasco

A coenrcialização de ingresos está sendo feita, por enquanto, apenas pela internet, em botafogo.com.br/ingresso. As bilheterias físicas serão abertas apenas na próxima terça-feira (9/9), às 9h – em caso de carga disponível.

continua após a publicidade

Já os torcedores do Vasco ainda precisam esperar mais um pouco para adquirirem suas entradas. As vendas para o setor visitante só serão abertas na segunda-feira (8), a partir das 10h. Os Cruz-Maltinos ocuparão o setor Sul do Estádio Nilton Santos.

No jogo de ida, em São Januário, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. Arthur Cabral abriu o placar para o Glorioso e Jair deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade
Arthur Cabral comemora gol do Botafogo diante do Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arthur Cabral comemora gol do Botafogo contra o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quem avançar do confronto irá enfrentar Bahia ou Fluminense. No primeiro duelo, na Fonte Nova, a equipe nordestina venceu por 1 a 0 com gol de Luciano Juba. O Tricolor Carioca decidirá em casa, no Maracanã, na quarta-feira (10), às 19h.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias