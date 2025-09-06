Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil
Venda de ingressos para torcedores do Cruz-maltino iniciam nesta segunda-feira (8)
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama divulgou, neste sábado (6), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruz-maltinos que desejam acompanhar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo. O confronto será realizado na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Flamengo x Vasco: escalações e onde assistir ao clássico pelo Carioca Sub-20
Futebol Nacional
Melhores momentos: Com retorno de Estrella, Vasco goleia Flamengo no sub-20
Vasco
Botafogo terá casa cheia para clássico com o Vasco na Copa do Brasil
Botafogo
➡️ Vegetti lidera artilharia do Brasileirão desde sua estreia pelo Vasco
Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário, o Vasco vai ao Nilton Santos em busca da classificação para a semifinal da competição. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
🎟️ Informações sobre ingressos para a torcida vascaína
Setor visitante
- Inteira: R$ 120
- Meia-entrada: R$ 60
🗓️ Cronograma de vendas
- 08/09, às 10h – Início das vendas para Sócios Gigante
- 09/09, às 10h – Abertura para o público geral
- 11/09, às 22h15 – Encerramento das vendas online
Os ingressos estão disponíveis através dos canais oficiais disponibilizados pelo Botafogo, mandante do confronto.
➡️ Léo Jardim comenta sobre papel de Pedrinho como presidente do Vasco
➡️ Sábado perfeito: Vasco vence em três categorias na base
🔙 Reforços e desfalques para o Vasco
A equipe comandada por Fernando Diniz deve ter boas notícias para o confronto. Os jogadores Tchê Tchê e Paulo Henrique, que vinham desfalcando o time por lesão, devem estar à disposição para a partida de quarta-feira.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Por outro lado, o zagueiro Carlos Cuesta, reforço colombiano recém-chegado ao clube, não poderá atuar. Ele não foi inscrito a tempo para as quartas de final, mas estará disponível caso o Vasco avance para a próxima fase da Copa do Brasil.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias