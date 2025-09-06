menu hamburguer
Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil

Venda de ingressos para torcedores do Cruz-maltino iniciam nesta segunda-feira (8)

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Pedro Cobalea Neves
Dia 06/09/2025
18:14
O Vasco da Gama divulgou, neste sábado (6), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruz-maltinos que desejam acompanhar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo. O confronto será realizado na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário, o Vasco vai ao Nilton Santos em busca da classificação para a semifinal da competição. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

🎟️ Informações sobre ingressos para a torcida vascaína

Setor visitante

  • Inteira: R$ 120
  • Meia-entrada: R$ 60

🗓️ Cronograma de vendas

  • 08/09, às 10h – Início das vendas para Sócios Gigante
  • 09/09, às 10h – Abertura para o público geral
  • 11/09, às 22h15 – Encerramento das vendas online

Os ingressos estão disponíveis através dos canais oficiais disponibilizados pelo Botafogo, mandante do confronto.

Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🔙 Reforços e desfalques para o Vasco

A equipe comandada por Fernando Diniz deve ter boas notícias para o confronto. Os jogadores Tchê Tchê e Paulo Henrique, que vinham desfalcando o time por lesão, devem estar à disposição para a partida de quarta-feira.

Por outro lado, o zagueiro Carlos Cuesta, reforço colombiano recém-chegado ao clube, não poderá atuar. Ele não foi inscrito a tempo para as quartas de final, mas estará disponível caso o Vasco avance para a próxima fase da Copa do Brasil.

