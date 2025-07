Vasco resolve renovação de Léo Jardim, mas tem outras pendências

O Vasco encaminhou a renovação do goleiro Léo Jardim até dezembro de 2030, garantindo ao camisa 1 um dos maiores salários do elenco e encerrando a principal novela deste meio de temporada. Ainda assim, o clube mantém pendências contratuais com outros jogadores.

Philippe Coutinho, que teve seu empréstimo encerrado em 30 de junho, segue treinando no CT Moacyr Barbosa com autorização do Aston Villa, clube detentor de seus direitos econômicos. As partes continuam negociando a rescisão contratual, que abriria caminho para um novo vínculo definitivo com o Vasco.

Além do meia, outros cinco nomes têm futuro em aberto, com vínculos a expirar até o fim de dezembro e com a possibilidade de assinar pré-contratos com outras equipes. Dentre esses, Puma Rodríguez e Jair estão com as situações estagnadas. O lateral-direito uruguaio busca mais oportunidades, enquanto o volante negocia redução salarial para permanecer como peça de confiança de Diniz.

Ademais, Paulinho tem tratativas em andamento, e Mauricio Lemos conta com cláusula de renovação automática por metas ainda não cumpridas. Por fim, Alex Teixeira, pouco utilizado, deve deixar o clube ao fim do contrato.

Com o mercado de pré‑contratações aberto desde a última terça-feira (1º), e a janela de transferências abrirá no dia 10 de julho. Desta forma, o Vasco acelera reuniões para evitar saídas gratuitas e manter a competitividade do elenco para a temporada 2026.

