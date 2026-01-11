menu hamburguer
Vasco

Vasco renova contratos de quatro atletas da equipe que disputa a Copinha

Gustavo Guimarães, Wanyson, Marcão e Guima renovaram seu vínculo com o Gigante da Colina

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
04:00
Vasco - Copinha
imagem cameraElenco do Vasco antes da partida contra o Guanabara City na Copinha (Foto: Douglas Ribeiro/Agência F8/Gazeta Press)
O Vasco acertou a renovação contratual de quatro atletas da equipe sub-20 que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Departamento de Futebol de Base estendeu os vínculos de Gustavo Guimarães, Wanyson, Marcão e Guima, reforçando o planejamento do clube para a formação de jovens talentos da base.

O zagueiro Wanyson, o meia Guima, e o goleiro Marcão tiveram seus contratos prorrogados até janeiro de 2027. Já o volante Gustavo Guimarães renovou com o Cruzmaltino até dezembro de 2027.

Vasco base
Gustavo Guimarães, Wanyson, Marcão e Guima, atletas da equipe sub-20 (Foto: Divulgação/Vasco)

Dentro de campo, Wanyson, Guima e Gustavo Guimarães foram titulares na vitória por 3 a 1 sobre o I9, resultado que garantiu a classificação do Vasco para a próxima fase da Copinha. O adversário da sequência será o Botafogo-SP, em confronto ainda sem data e horário definidos pela organização do torneio.

Com as novas renovações, o quarteto se junta a outros atletas que tiveram seus vínculos estendidos nos últimos meses, como Bruno Lopes, Luis Lócio, Breno Sales, Walace Falcão, Juninho, Ramon Rique, Avellar, Lucas Óvidio e Breno Vereza, evidenciando a estratégia do Vasco de valorizar e proteger seus principais destaques da base.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

