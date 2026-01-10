Vasco aproveita mercado e excede limite de estrangeiros; veja quem pode sair
Cruz-Maltino acertou chegada de dois atletas do exterior nos últimos idas
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco segue atento ao mercado de olho em uma reformulação no elenco para 2026 e, após acertar as contratações do meia colombiano Johan Rojas e do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, excedeu o número limite de estrangeiros que podem ficar disponíveis para um jogo. O Cruz-Maltino tem dez jogadores nascidos fora do país, com um limite de nove, conforme determinação da CBF, por duelo.
➡️ Nuno Moreira, do Vasco, elege melhor técnico que trabalhou na carreira
Agora, o elenco comandado por Fernando Diniz tem os argentinos Sforza, Garré e Vegetti; os colombianos Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas; os uruguaios Puma Rodríguez e Saldivia; o suíço Maxime Domínguez; e o português Nuno Moreira.
A lista, apesar das duas contratações, diminuiu. Isso porque a diretoria cruz-maltina não se movimentou para renovar com o zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, que teve o contrato encerrado no dia 31 de dezembro, e acertou a rescisão com o chileno Jean David.
Vasco coloca atletas em lista de negociações
O grupo de jogadores nascidos fora do país deve diminuir em breve. Da lista, os argentinos Sforza e Garré, mesmo com contrato, não estão nos planos da comissão técnica e receberam sondagens para deixar o Vasco ainda nesta janela de transferências. A dupla, no entanto, pode receber oportunidade nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, em um time alternativo.
Quem passará por avaliação no Estadual é o suíço Máxime Domínguez. O meia se reapresentou no CT e está no grupo que jogará os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele retornou de empréstimo do Toronto FC, do Canadá, e terá oportunidade. Com contrato até o fim do ano, o europeu também pode deixar o clube em caso de proposta.
Em preparação, o Vasco estreia na temporada na próxima quinta-feira (15), às 21h30, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias