Vasco e Vitória retomam negociação por David

Negociações entre os dois clubes estão avançadas
Depois de idas e vindas na negociação, Vasco e Vitória parecem estar perto de um denominador comum para a transferência de David do Cruzmaltino para o Rubro-Negro. A negociação se encaminha para um empréstimo, uma das condições que o time baiano colocou para acertar com o atleta.
A reportagem do Lance! confirmou que as tratativas voltaram a avançar nos últimos dias, mas, apesar do empréstimo iminente, ainda não dá para cravar os moldes de uma possível transferência.
Como apurado pela reportagem nos últimos dias do ano passado, as negociações evoluíram e o atacante sinalizou positivamente para a possibilidade de vestir a camisa vermelha e preta novamente, já que ele conhece o clube e tem carinho pela instituição. Mas o que dificultava eram as condições dessa negociação.
Com orçamento apertado, o Vitória está com uma postura prudente para contratações em definitivo e dá prioridade aos empréstimos. O Cruzmaltino, inclusive, estava inclinado a aceitar a oferta do time baiano, mas as tratativas estagnaram devido às exigências do estafe do atleta.
O Vitória já anunciou quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Riccieli, o lateral-direito Mateusinho, o volante Caíque Gonçalves e o zagueiro Diogo Silva.
➡️Vitória perde para o Flamengo-SP, mas se classifica na Copinha
Carreira do atacante David, do Vitória ao Vasco
Aos 30 anos, David foi revelado pelo Vitória justamente em 2015, se destacou depois de 109 jogos pelo Leão e foi contratado pelo Cruzeiro em 2018. Em seguida, ele ainda rodou por Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco no ano passado. São, ao todo, 71 partidas pelo time carioca, com nove gols e sete assistências.
