Vasco e Vitória retomam negociação por David

Depois de idas e vindas na negociação, Vasco e Vitória parecem estar perto de um denominador comum para a transferência de David do Cruzmaltino para o Rubro-Negro. A negociação se encaminha para um empréstimo, uma das condições que o time baiano colocou para acertar com o atleta.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A reportagem do Lance! confirmou que as tratativas voltaram a avançar nos últimos dias, mas, apesar do empréstimo iminente, ainda não dá para cravar os moldes de uma possível transferência.

Como apurado pela reportagem nos últimos dias do ano passado, as negociações evoluíram e o atacante sinalizou positivamente para a possibilidade de vestir a camisa vermelha e preta novamente, já que ele conhece o clube e tem carinho pela instituição. Mas o que dificultava eram as condições dessa negociação.

continua após a publicidade

Com orçamento apertado, o Vitória está com uma postura prudente para contratações em definitivo e dá prioridade aos empréstimos. O Cruzmaltino, inclusive, estava inclinado a aceitar a oferta do time baiano, mas as tratativas estagnaram devido às exigências do estafe do atleta.

O Vitória já anunciou quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Riccieli, o lateral-direito Mateusinho, o volante Caíque Gonçalves e o zagueiro Diogo Silva.

continua após a publicidade

Atacante David em ação na partida entre Vasco x Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Vitória perde para o Flamengo-SP, mas se classifica na Copinha

Carreira do atacante David, do Vitória ao Vasco

Aos 30 anos, David foi revelado pelo Vitória justamente em 2015, se destacou depois de 109 jogos pelo Leão e foi contratado pelo Cruzeiro em 2018. Em seguida, ele ainda rodou por Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco no ano passado. São, ao todo, 71 partidas pelo time carioca, com nove gols e sete assistências.