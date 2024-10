Vasco reencontra São Paulo, time em que voltou a aplicar goleadas

Vasco goleou o São Paulo no primeiro turno (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 15/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo adversário do Vasco é o time que representou a virada de chave na temporada. Trata-se do São Paulo. Na última vez que as equipes se encontraram, o Cruz-Maltino aplicou uma virada e goleada por 4 a 1.

Na ocasião, o São Paulo abriu o placar logo cedo com André Silva. O Vasco acordou e cresceu na partida até Alan Franco fazer um gol contra e empatar. A partir daí virou pressão total cruz-maltina, que contou com o brilho de Estrella para virar, Leandrinho e David para ampliar e fechar o placar.

Com isso, o Vasco voltou a golear um time do G12 após 13 anos. A última vez que tal fato tinha acontecido foi em 2011, quando o Cruz-Maltino fez 4 a 0 no Grêmio, em São Januário.

Além disso, a vitória fez o Vasco sair da zona de rebaixamento. Na época, o Cruz-Maltino tinha nove pontos.

Este foi o primeiro jogo após a demissão de Álvaro Pacheco. Depois disso, Rafael Paiva nunca mais deixou o cargo de técnico do Vasco.

Rafael Paiva fez o Vasco virar e golear o São Paulo no primeiro turno (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Agora, Vasco e São Paulo voltam a se encontrar no Brasileirão nesta quarta-feira (16). A bola rola às 21h45, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.