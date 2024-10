Paulinho volta a treinar com elenco do Vasco; veja vídeo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim, Paulinho voltou a treinar com o elenco do Vasco após se recuperar de lesão. O meia ficou de fora de praticamente toda a temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Paulinho voltou a treinar com o grupo do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

Vale lembrar que Paulinho ainda não tem previsão de retorno para jogar pelo Vasco. No treinamento desta segunda-feira (14), o meia participou da roda de bobinho e fez treinos leves com bola.

As atividades feitas com Paulinho, atualmente, são para recuperar a confiança, além de melhorar a preparação física e ritmo do jogador. O meia não atual desde o final de janeiro, quando o Vasco enfrentou o Bangu.

Outro jogador importante no elenco do Vasco que voltou a treinar com o grupo recentemente foi Jair. Inclusive, o volante está mais próximo de voltar a representar a camisa cruz-maltina em campo, podendo até mesmo ser relacionado para enfrentar o São Paulo.

Paulinho foi um dos principais destaques do Vasco em 2023 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco entra em campo para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira (16), às 21h45. A bola rola no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.