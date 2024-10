JP, jogador do Vasco, durante partida contra o Atlético-GO, em São Januário, pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 14/10/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro

No último sábado (12), o Vasco se tornou bicampeão do Carioca Sub-20 ao vencer o Flamengo por 1 a 0, em São Januário. O gol da vitória foi marcado por Léo Jacó, na Colina, mas o Cruz-Maltino já havia vencido a primeira partida por 2 a 1, na Gávea. Um dos destaques da partida foi o jovem JP, um dos destaques do profissional.

O meia de 19 anos vive uma temporada de transição para o time principal. Sua primeira oportunidade foi com Ramón Díaz, quando entrou na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na primeira rodada do Brasileirão. O desempenho agradou, e o jogador se firmou como opção no profissional nas partidas seguintes.

Sua primeira oportunidade como titular foi com o técnico Álvaro Pacheco, mas foi com Rafael Paiva que JP teve sua melhor sequência com o Vasco. Com uma assistência para o gol de David na goleada sobre o São Paulo em São Januário, o meia engatou cinco partidas consecutivas entrando em campo: um empate e quatro vitórias.

Sua última aparição entre os profissionais foi no empate contra o Criciúma no dia 18 de agosto. Desde então, o jogador não foi mais relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Perguntado sobre a ausência do meia, o treinador justificou como uma questão de experiência.

– A gente sempre tenta ser o mais coerente possível. A escolha sempre é questionada. Galdames treina em altíssima intensidade. As escolhas também são uma resposta para o grupo. Cobramos muito treinar cada vez mais. Precisamos estar no alto nível o tempo todo. Galdames treina em alta intensidade. Damos um recado quando trouxemos um jogador desse para a relação. O Rayan participou da jogada do gol e é um jogador contestado. A torcida do Vasco tem a razão dela, mas nós temos que ter a consciência do que fazemos. JP é um jogador talentoso, mas menos experiente. É muito difícil relacionar 23 jogadores.

Na final do Carioca Sub-20, o meia foi um dos destaques da equipe de Ramon Lima. O Vasco foi superior na partida, impondo intensidade e procurando jogando. No primeiro tempo, o Flamengo praticamente não conseguiu chutar ao gol. O jogador criou diversas oportunidades para o Cruz-Maltino quebrando as linhas de marcação.

Um dos motivos para a ausência do jogador entre os relacionados pode ser explicado pela crescente de desempenho de concorrentes diretos pela posição. Hugo Moura vive uma grande fase na equipe de Rafael Paiva e Sforza tem sido a opção imediata.

Outra questão é o estilo de jogo. JP é um jogador de muita técnica e pouca velocidade. Precisa de um esquema de posse e passes curtos e rápidos, mas o Cruz-Maltino joga em função de um centroavante, construindo pelos lados e apostando em contra-ataques.

JP é um jogador com ótima visão de jogo, boa capacidade para passes que quebram linhas de marcação. Tem um entendimento acima da média a respeito dos espaço que tem que ocupar dentro de campo, muito por causa da frequência dos seus scannings. Além de ter uma boa finalização de curta e média distância.

O jovem de 19 anos foi descoberto por Luiz Bastos aos 13 anos. Ao Lance!, o scout revelou o que mais o chamou a atenção no jogo do garoto. Apesar de atuar como meio-campista, JP tem característica ofensiva e costuma pisar mais na área e criar espaços.

– Desde que vi o JP dentro de campo acreditei nele. O fato dele ser ambidestro sempre chamou minha atenção. Com essa característica, ele sempre teve capacidade acima da média de realizar passes e finalizações. Não à toa, desde novo ele demonstrava muita capacidade para bater faltas ao gol com qualidade. Além disso, ele tem muita inteligência em campo, consegue enxergar um movimento à frente, antes mesmo da bola chegar ao seu pé, porque ele scaneia muito.- disse o scout.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), contra o São Paulo, no Brinco de Ouro. Rafael Paiva ainda não tem os relacionados para a partida, mas o meia pode ser uma opção na posição caso o treinador decida por poupar alguns titulares para a decisão da semifinal da Copa do Brasil no sábado (19).