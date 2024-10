Vasco enfrenta o São Paulo de disputar a semifinal contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Esta semana será um das mais decisivas para o Vasco nesta temporada. Isso porque o Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo precisando voltar a vencer no Brasileirão. Já no sábado (19) disputa uma vaga para a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

Em enquete realizada no canal do WhatApp, o Lance! Vasco perguntou aos vascaínos o que fariam se estivessem no lugar do técnico Rafael Paiva. Poupariam o time visando o Atlético-MG ou escalariam os titulares pelos três pontos no Brasileirão?

Segundo 62% dos torcedores, a opção ideal é jogar com força máxima contra o São Paulo. Já 38% discordam e poupariam o time pensando no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil.

O Vasco enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h45 no Estádio Brinco de Ouro.

Já o duelo contra o Atlético-MG será às 18h30 de sábado (19), em São Januário. O Vasco precisa de dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente à final da Copa do Brasil. Caso a vitória seja por um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.