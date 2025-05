O Vasco encara o Operário precisando vencer para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino empatou com o Fantasma no primeiro jogo e uma vitória simples classifica qualquer um dos times para a próxima fase.

Estar nas oitavas da Copa do Brasil não é só um ganho esportivo, mas também financeiro aos cofres do Vasco. Caso passe de fase, o Cruz-Maltino vai receber cerca de R$ 3.638.250.

Embalado com a primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco encerrou um jejum de nove partida sem vencer na temporada. O técnico promoveu poucas mudanças no time que empatou no primeiro jogo com o Operário, sob o comando de Felipe Loureiro.

Apenas Luiz Gustavo e Tchê Tchê estão entre os titulares. O zagueiro por conta das lesões de Mauricio Lemos e Lucas Freitas, já o volante foi em razão de um melhor encaixe no meio-campo.

A principal mudança do Vasco, em poucos dias de trabalho, foi a questão mental. A chegada de Diniz deu uma injeção de ânimo no grupo, que está passando a acreditar que pode render ainda mais.

Fernando Diniz venceu a primeira partida no comando do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco e Operário se enfrentam às 19h desta terça-feira (20). A bola vai rolar em São Januário, em partida válida pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.