Pablo Vegetti vive uma história mágica com a camisa do Vasco. Com dois gols contra o Fortaleza, o atacante argentino chegou a marca de 50 gols nos 100 jogos disputados pelo Cruz-Maltino. Com isso, o Lance! montou um raio-x para analisar todas as 50 vezes que o Pirata balançou a rede e destaca curiosidades. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Fortaleza e o goleiro João Ricardo são as maiores vítimas de Vegetti (5 gols); Fluminense é o rival em que Vegetti mais fez gols; Não é só de cabeça: Vegetti impressiona e tem mais gols com o pé direito do que com o principal fundamento do argentino; Vegetti costuma balançar as redes nos 15 primeiros minutos do segundo tempo; Faltam 13 gols para Vegetti igualar Nenê e se tornar um dos 10 maiores artilheiros na história do Vasco.

Raio-x dos gols marcados por Vegetti pelo Vasco

16 gols de cabeça 27 gols com pé direito 5 gols com pé esquerdo 1 gol de barriga 1 gol com joelho direito

Maiores vítimas

Fortaleza: 5 gols Botafogo: 4 gols Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda: 3 gols Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Coritiba, Cuiabá, Melgar, Santos, Sport e Vitória: 2 gols Água Santa, América-MG, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, Grêmio, Madureira, Marcílio Dias, Puerto Cabello e União Rondonópolis: 1 gol

Goleiros que mais sofreram gols do Vegetti

João Ricardo (Fortaleza): 5 gols Fábio (Fluminense): 3 gols Mycael (Athletico-PR), Everson (Atlético-MG), Gatito Fernández (Botafogo), John (Botafogo), Cássio (Corinthians/Cruzeiro), Gabriel Vasconcellos (Coritiba), Mateus Pasinato (Cuiabá), Cáceda (Melgar), Bruno (Portuguesa), Caíque França (Sport), Lucas Arcanjo (Vitória) e Jean Drosny (Volta Redonda): 2 gols Ygor Vinhas (Água Santa), Pedro Rangel (Atlético-GO), Jori (América-MG), Marcos Felipe (Bahia), Cleiton (Bragantino), Lucão (Bragantino), Bruno Ferreira (Ceará), Rossi (Flamengo), Tadeu (Goiás), Gabriel Grando (Grêmio), Mota (Madureira), Filipe (Marcílio Dias), Gerson Dida (Portuguesa), Luis Romero (Puerto Cabello), Gabriel Brazão (Santos), João Paulo (Santos), Paulo Henrique (Volta Redonda) e Fernando Nunes (União Rondonópolis): 1 gol

Minutagem dos gols

1º tempo

0 a 15 min: 4 gols 16 a 30 min: 6 gols 31 a 45 min: 8 gols Acréscimos: 2 gols

2º tempo

0 a 15 min: 10 gols 16 a 30 min: 9 gols 31 a 45 min: 7 gols Acréscimos: 3 gols

Onde a bola entrou

Lado esquerdo (ângulo): 3

Lado esquerdo (meio): 6

Lado esquerdo (embaixo): 12

Meio do gol (alto): 4 Meio do gol (centro): 3 Meio do gol (embaixo): 10

Lado direito (ângulo): 2

Lado direito (meio): 3

Lado direito (embaixo): 7

Gols por competição

Brasileirão: 29

Carioca: 10

Copa do Brasil: 8

Sul-Americana: 3