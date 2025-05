Vasco x Operário: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VAS OPE Terceira fase Copa do Brasil Data e Hora quinta-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília) Local São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Var Charly Wendy Straub Deretti (SC) Onde assistir

Vasco e Operário se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) desta terça-feira (20) pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Sportv e Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para assistir Vasco x Operário ao vivo

O Vasco entra em campo embalado pela primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruz-Maltino voltou a vencer após nove jogos sem saber o que é ganhar uma partida.

O Operário, por sua vez, vem de três vitórias depois de empatar com o Vasco na primeiro jogo da terceira fase. O time que vencer vai avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vasco reencontra o Operário, na Copa do Braisl, em São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Operário pelo Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OPERÁRIO

TERCEIRA FASE (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

continua após a publicidade

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias Curzel; Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim.