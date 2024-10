Vasco recorre ao STJD contra mudança de data na Copa do Brasil

Pedrinho, presidente do Vasco. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri e Gabriel Guimarães • Publicada em 30/09/2024 - 22:08 • Rio de Janeiro

O Vasco entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança de datas das semifinais da Copa do Brasil imposta pela CBF, no último sábado (28). O Cruz-Maltino repudiou a decisão da CBF e afirmou que o adversário está sendo beneficiado com o adiamento da partida. A informação foi primeiramente dada pelo ge e confirmada pelo Lance!

O que aconteceu?

Flamengo e Atlético-MG entraram com um pedido à CBF para que o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil fosse adiado por conta da Data Fifa, que se encerraria no dia 15. Inicialmente, a partida de volta aconteceria no dia 17, mas foi adiada para o final de semana (19 e 20).

Vasco e Corinthians, ao serem questionados pela entidade, foram contra a decisão. Mas por fim, a mudança aconteceu. O Cruz-Maltino repudiou a alteração de data em vídeo publicado nas redes sociais:

– O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo das suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão. Inclusive, eu falei com o Sr. Júlio Avellar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana.

Em um segundo momento, o Corinthians se juntará à ação do Vasco com o mesmo objetivo. O presidente Augusto Melo também se posicionou contra a mudança de data .

De acordo com o Regulamento Geral de Competições, as partes interessadas são o clube mandante, a federação mandante e a emissora dos direitos de transmissão. Pelo fato do Atlético-MG ser visitante no jogo de volta, o Gigante da Colina entende que a solicitação por parte do clube mineiro não seria válida. O mesmo se encaixaria no caso do confronto entre Corinthians e Flamengo.

Os jogos de ida dos dois confrontos acontecerão no mesmo dia: 02/10 (quarta-feira). A partida entre Atlético-MG x Vasco, às 19h15. Já o embate entre Flamengo x Corinthians será às 21h45. Os jogos de volta, que inicialmente, aconteceriam no dia 17, passaram para o final de semana (19 e 20).