Vasco confirma melhor campanha no Brasileirão dos últimos 10 anos

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

No último domingo (29), o Vasco empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro pela 28ª rodada do Brasileirão e conquistou um ponto importante para subir de posição na tabela. Com o resultado, o Cruz-Maltino assumiu a nona posição com 36 pontos e confirmou o melhor desempenho da década.

A temporada vascaína começou questionada, com tropeços iniciais, trocas de técnico de goleadas dolorosas, os torcedores custaram a acreditar que a história seria algo diferente da luta contra o rebaixamento mais uma vez. Mas desde que Rafael Paiva chegou, a realidade é outra.

Paiva assumiu o time depois da 10ª rodada, na zona de rebaixamento, com sete pontos. Desde então, são 25 jogos disputados, com 11 vitórias, oito empates e seis derrotas. A retomada fez com que o Cruz-Maltino voltasse a brigar por uma vaga no G8 e uma possível classificação à Libertadores.

O desempenho até o momento já é melhor do que a temporada de 2017, última vez que o Vasco conquistou uma vaga para disputar a competição internacional. Com 27 jogos disputados naquele ano, o clube tinha 36 pontos, 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas, e ocupava a nova posição. Exatamente as mesmas condições do time atual. A diferença é o saldo de gols. Em 2017 eram 28 gols marcados, enquanto em 2024, são 31.

Apesar de estar na 28ª rodada, o clube da Colina tem um jogo a menos, contra o Cuiabá, e se conquistar os três pontos, pode seguir os mesmos passos da campanha de sete anos atrás.

O adicional deste ano é a campanha na Copa do Brasil. Com o treinador, o Vasco chegou à semifinal da competição pela primeira vez desde o título de 2011. Em 2017, o time caiu na terceira fase para o Vitória, e disputava apenas o Brasileirão.