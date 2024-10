Neto manda recado para Vasco e Corinthians em embate contra a CBF: ‘Não entrem em campo’

Neto manda recado para Corinthians e Vasco sobre embate contra CBF (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Neto, se posicionou a favor de Vasco e Corinthians em relação ao embate contra a decisão da CBF em adiar o confronto da semifinal da Copa do Brasil. Os clubes evidenciaram ser contra ao adiamento promovido pela entidade, que atendeu ao pedido de Flamengo e Atlético-MG devido a presença da Data-Fifa durante os dias 9 e 17 de outubro.

➡️Jornalista detona CBF por adiar jogos da semifinal da Copa do Brasil: ‘Uma vergonha’

➡️Vasco recorre ao STJD contra mudança de data na Copa do Brasil

O gesto acabou indo de encontro contra o manual da Federação, que não previa o pedido de alteração de datas devido a convocação de atleta. Assim, Craque Neto aproveitou o programa "Donos da Bola", desta segunda-feira (30), para mandar um recado especial para os clubes que se sentiram desfavorecidos pela decisão da CBF.

- Pedrinho, não entra em campo. Não joga! Sem o Corinthians e sem o Vasco, que é um time muito forte, tem uma torcida incrível e tem uma força na CBF maior que o Corinthians, não joga. Não tem campeonato. Então, vai jogar Atlético-MG e quem? Flamengo e quem? - iniciou o ex-jogador antes de completar.

➡️Arbitragem não registra cantos homofóbicos na súmula do clássico entre São Paulo e Corinthians

- Entrega logo a taça para o Flamengo. Vocês (CBF) rasgaram o próprio regulamento. E é o seguinte, se o Corinthians for na justiça comum, ganha. Não joga Corinthians, não joga Vasco, e deixa o pau torar. É isso que tem que fazer. Não pode abaixar a cabeça - concluiu.

Conforme divulgado no manual da CBF no início da temporada, "um clube não pode solicitar alteração de datas devido a convocação de atleta para a Data-Fifa". Contudo, foi exatamente o que Flamengo e Atlético-MG fizeram, o que gerou a revolta. Com a decisão, as partidas de ida e volta da semifinal da Copa do Brasil vão acontecer respectivamente nos dias 2 e 19 do mesmo mês.