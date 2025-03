O Vasco tem o acerto encaminhado para enfrentar o Palmeiras, mais uma vez, no Estádio Mané Garrincha. Os valores que o clube negociou foram superiores em comparação com os mandos vendidos pela 777 Partners.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo informações apuradas pelo Lance!, a 777 Partners vendia os jogos por R$ 1 milhão ou menos. Sob a gestão de Pedrinho, o mando foi negociado por um valor em torno de R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões.

A título de comparação com outros clubes, o Vasco negociou valores superiores ao Santos, de Neymar, que vendeu três partidas custando R$ 1 milhão. A primeira foi um amistoso contra o Coritiba, em que o camisa 10 foi espectador.

continua após a publicidade

Outro dado importante é que o Vasco tende a ser o segundo clube que mais recebe pela venda do mando. O primeiro é o Flamengo, com uma diferença em torno de R$ 500 mil.

A mudança ainda não foi confirmada, mas será oficializada nos próximos dias. A Confederação Brasileira de Futebol vai divulgar a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da segunda rodada em diante.

continua após a publicidade

Venda do mando não é novidade na 'Era SAF'

Antes de deixar o comando do futebol do Vasco, em razão de uma liminar, a SAF, sob o comando da 777 Partners, tinha vendido dois mandos de campo. Os jogos foram contra o Palmeiras, na 27ª rodada do Brasileirão, e o clássico contra o Fluminense, na 8ª rodada do Campeonato Carioca.

777 Partners segue fora do comando da SAF (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Reportagens exclusivas com João Victor, zagueiro do Vasco:

➡️ João Victor defende gestão da SAF do Vasco: ‘Mudanças que vêm ocorrendo passam pelo Pedrinho’

➡️ João Victor cita inspiração para anular Neymar na estreia do Vasco pelo Brasileirão: ‘Referência’

➡️ João Victor projeta temporada de sucesso no Vasco: ‘Muitas vitórias e pouquíssimas oscilações’