Após inúmeras tentativas frustradas, o Vasco mudou a rota da verba que seria destinada para um único jogador, como Brian Rodríguez ou Bruma, e foi atrás de Benjamín Garré e Nuno Moreira. O argentino desembarcou na quinta-feira (20), enquanto o português chega ao Rio neste sábado (22) pela manhã.

Benjamín Garré: 2 milhões de euros (R$ 12 milhões);

Nuno Moreira: 3 milhões de euros (R$ 18 milhões).

Quando tentou a contratação de Brian Rodríguez, o Vasco chegou a acenar com US$ 5 milhões (R$ 30 milhões). Já com Bruma, o Cruz-Maltino ofereceu 6 milhões de euros (R$ 34 milhões), podendo pagar mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões), caso cumprisse metas contratuais.

O Vasco vai pagar estes valores ao Krylya Sovetov e Casa Pia, respectivamente, de maneira parcelada. O pagamento feito em parcelas é para não comprometer o fluxo de caixa do Cruz-Maltino.

Vale destacar que o Cruz-Maltino pode pagar ainda mais 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) ao Krylya Sovetov. O contrato de Garré tem gatilhos, como classificação para Libertadores e títulos.

Além de Benjamín Garré e Nuno Moreira, o Vasco tenta a contratação de Loide Augusto, Brahian Palacios e Neyser Villareal para o ataque. O setor ofensivo é a principal prioridade neste final de janela, que fecha no dia 28 de fevereiro.

