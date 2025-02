O CSO (Chief Sports Officer) do Atlético-MG, Paulo Bracks, confirmou que o clube está negociando o atacante Brahian Palacios com o Vasco. O Cruz-Maltino quer o jogador do Galo por empréstimo, com opção de compra fixada em US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões na cotação atuação).

- Recebemos uma proposta por Brahian Palacios, do Vasco, e estamos negociando sim - confirmou Paulo Bracks.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Atlético-MG e Vasco já se acertaram. Agora, a decisão está nas mãos de Brahian Palacios. Caso encaminhe o empréstimo, será o terceiro atacante contratado pelo Cruz-Maltino para preencher lacunas do setor ofensivo.

Brahian Palacios é um jovem atacante de 22 anos, que atua nos dois lados do campo, sobretudo na ponta direita. O jogador foi revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, onde marcou quatro gols e deu quatro assistências em 56 jogos.

Contratado pelo Atlético-MG em 2024, Palacios entrou em campo em 29 oportunidades. O atacante tem dois gols e quatro assistências com a camisa do Galo.

