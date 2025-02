O Vasco avançou pela contratação do atacante Neyser Villareal, do Millonarios, da Colômbia. O Cruz-Maltino tem o "ok" dos colombianos e, agora, tenta entrar em acordo com os representantes do jovem de 19 anos.

A ideia do Vasco é comprar o jovem atacante de 19 anos, que se destacou pela seleção da Colômbia, na disputa do Sul-Americano sub-20. Neyser Villareal foi o artilheiro da competição, com oito gols e quatro assistências.

A tarefa de convencer Neyser Villareal não será simples. O Vasco conta a concorrência de grandes clubes europeus, como Liverpool, da Inglaterra, e o Milan, da Itália, que monitoram o jogador.

O Vasco acredita que Neyser Villareal tem condições de chegar para disputar ou até mesmo ser titular, enquanto na Europa tende ser diferente, com o jovem colombiano de 19 anos precisando ir para uma "equipe alternativa" para se desenvolver e adaptar ao futebol local. Além disso, a contratação do atacante é vista como um investimento para o futuro, tendo em vista que pode atuar em todas as posições do ataque.

Carreira de Neyser Villareal, alvo do Vasco

Revelado pelo Millonarios em 2023, Neyser Villareal fez apenas 11 jogos pelo clube colombiano. O atacante deu uma assistência e ainda não marcou gols.

