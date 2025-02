O atacante angolano, Loide Augusto, voltou a manifestar publicamente o desejo de deixar o Alanyaspor, da Turquia. O atacante já aceitou proposta para sair do clube turco, que faz jogo duro para a liberação, e jogar no Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em comunicado oficial, Loide Augusto diz que nunca faltou mal do presidente do Alanyaspor, nem do clube. O atacante angolano reforçou o respeito que tem pelo dirigente e pela instituição.

Sem mencionar o Vasco, Loide Augusto contou que quer estar livre para um novo clube. O atacante afirmou que o projeto vai mudar a vida dele e da família.

continua após a publicidade

Confira o comunicado de Loide Augusto, alvo do Vasco:

"Só para esclarecer as últimas notícias. Eu nunca, em nenhum momento, falei negativamente ou mal sobre o presidente do Alanyaspor, nem do clube. Eu sempre respeitei o clube, o presidente e os fãs.

Eu simplesmente compartilhei meu desejo de estar livre para ir a um novo projeto como um acordo aceitável para o clube e um (acordo) que vai mudar minha vida e da minha família.

continua após a publicidade

Muito obrigado.

Loide Augusto"

➡️ Vasco chega a acordo com Casa Pia, de Portugal, e encaminha a contratação de Nuno Moreira