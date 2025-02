Enfim, o primeiro reforço do Vasco para o ataque desembarcou no Rio de Janeiro. Trata-se do atacante argentino, Benjamín Garré. Nas primeiras palavras como jogador cruz-maltino, o atleta mostrou estar com fome de títulos.

Em comunicado, o Vasco anunciou que Benjamín Garré chegou a um acordo com o Krylya Sovetov, da Rússia. Com isso, o atacante argentino vai assinar, com o Cruz-Maltino, um contrato válido até dezembro de 2027. Antes de sacramentar o vínculo com o clube, o jogador passará por exames médicos.

Confira abaixo a chegada de Benjamín Garré, novo reforço do Vasco

Todas as respostas de Benjamín Garré, atacante do Vasco:

CHEGADA AO VASCO

- Estou muito feliz por chegar a uma equipe com tanta história, com tantos títulos. Sou consciente de que chego em uma equipe muito grande. Venho com essa intenção, com vontade de ajudar, de competir e de conquistar títulos. Sei que esse clube pede isso, então estou muito feliz. Espero que seja um grande ano e uma grande estadia nesse grande clube.

- Como disse, sei que o Vasco é um clube com muita história, sei o lugar onde estou chegando. Vou desfrutar desde o primeiro dia, com a responsabilidade necessária para estar nesse grande clube.

VEGETTI

- Conheço o Pablo, sei da sua trajetória, sei que é um jogador argentino e capitão do clube. Vou conhecê-lo em breve, estou muito ansioso.

CONDIÇÃO FÍSICA

- Estou preparado. Faz quatro semanas que comecei a pré-temporada com o Krylya. As negociações foram extensas, foram complicadas. Há uma semana comecei a treinar separado, que não é o mesmo ritmo do que quando treinava com a equipe. Mas me sinto muito bem, me sinto renovado, tenho muita vontade de começar. Me sinto forte, com muita energia. Como disse, vou desfrutar. Estou muito emocionado e contente de estar aqui.

